Moto em fuga na zona leste causa acidente e condutor fica ferido

Poços de Caldas, MG – Na noite desta sexta-feira, 26, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu em Poços de Caldas. Durante uma operação policial na zona leste da cidade, os policiais se depararam com uma motocicleta ocupada por duas pessoas em um local conhecido por atividades relacionadas ao tráfico de drogas, no bairro Dom Bosco, de acordo com a Polícia Militar.

A atitude levantou suspeita e os policiais ordenaram ao condutor da motocicleta que parasse o veículo, porém ele desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade pela Rua Dom Bosco, colocando em risco a vida de pedestres que estavam na via. Mesmo com a viatura em perseguição, com sirene e luzes de emergência acionadas, o condutor continuou a fuga realizando manobras perigosas, conforme relatado pela PM.

Durante a perseguição, o passageiro da motocicleta pulou do veículo e fugiu a pé. Já o condutor da motocicleta colidiu na lateral de um veículo Fiat Siena. A motocicleta, que possuía licenciamento atrasado, foi removida para um pátio credenciado. O passageiro da moto foi alcançado por outra equipe policial, porém nada ilícito foi encontrado com ele. Ele foi liberado e ficou responsável pela guarda dos pertences do condutor da moto.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um dos ocupantes da moto caído no chão, com fratura no fêmur, e o encaminharam ao Hospital Santa Casa. Em nota, a Polícia Civil informou que o indivíduo caído era o condutor da motocicleta.

A Polícia Civil também informou que o condutor do carro, de 54 anos, foi encaminhado para atendimento hospitalar.

