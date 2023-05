Unidade Básica de Saúde Vilas Unidas recebe o nome de Dr. Márcio Ribeiro do Valle

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta segunda (26), foi realizada a cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde Vilas Unidas – Dr. Márcio Ribeiro do Valle, na Zona Oeste de Poços.

A cerimônia, contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano,do secretário Adjunto Carlos Almeida, do secretário de Governo Paulo Ney de Castro Jr. , do pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas professor Iran Calixto Abrão, de Luiza Elena Leite Ribeiro do Valle representando o medico Dr. Márcio Ribeiro do Valle e representando o legislativo o vereador Flávio de Togni Lima e Silva (PSDB) e da vereadora Regina Cioffi (PP).

O nome da Unidade se deu devido ao projeto de lei proposto pelo Vereador Flávio de Togni Lima e Silva. “O Dr. Márcio foi o primeiro que secretário com quem eu trabalhei. O carisma e a fala doce e sempre determinado a ajudar com quem trabalha, não só na secretaria mas no consultório também. Ele me deu a oportunidade de trabalhar em vários setores e aprendi muito. Queria agradecer toda a família, ele foi um grande secretário a frente da secretaria de saúde. Fica aqui meu agradecimento eterno ao Dr. Márcio e trabalho muito para chegar aonde ele chegou”, destacou Flavinho.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano destacou que a ideia é utilizar essa UBS como unidade modelo para as próximas reformas. “A saúde de Poços não deixa a desejar nos municípios que tem de melhor na saúde pública. Já vamos realizar a reforma da Regional Leste e Regional Sul. Contamos com o apoio do legislativo e da população, pois a saúde transcende a parte política.”

A UBS Vilas Unidas, foi construída com recursos da PUC Minas, a partir da parceria entre a Universidade e a prefeitura, através de contrapartida firmada desde a abertura do Curso de Medicina do Campus, no fim de 2017.

Foram investidos na construção, cerca de R$ 2,3 milhões e é a primeira vez em que os recursos oriundos da parceria com a Universidade foram aplicados na construção integral de uma UBS.

O prefeito Sérgio Azevedo ressaltou a importância da parceria com a Universidade. “Essa unidade é resultado da grande parceira com a PUC. Não adianta você ter só uma boa estrutura física e temos que ter qualidade de trabalho e nossos servidores fazem um trabalho sensacional, a saúde pública é um desafio. O Programa Fila Zero vem ser um exemplo pra todo o Brasil.”

Já o pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, professor Iran Calixto Abrão enalteceu mais uma vez a atuação dos alunos do curso de medicina no SUS. “Uma justa homenagem e obrigado a tudo que eles fazem ao município na área a da saúde. Nossos alunos já estão aqui atuando nessa UBS, então para nós é um momento de muita felicidade essa aproximação da universalidade com a população.”

A unidade abriga 03 equipes de profissionais e atende 11 bairros da região da Zona Oeste. O local conta com recepção, consultórios médicos, consultórios odontológicos, consultórios para atendimento ginecológico, sala de vacinas, sala de coleta, sala de inalação, sala para curativo, escovódromo, banheiro, sala de reuniões, sala para os Agentes Comunitários de Saúde e Depósito de material de limpeza (DML).

O evento também contou com a presença do Diretor Acadêmico da PUC Minas Campus Poços de Caldas Professor Doutor Marcio Leandro Gonçalves; do professor Fabiano da Costa Teixeira; do vereador Wellington Paulista (União Brasil); secretários municipais; servidores da secretaria de Saúde; coordenadores de cursos e professores da universidade.

Homenagem

A UBS Vilas Unidas recebeu o nome do Dr. Márcio Ribeiro do Valle, em homenagem ao médico neuropediatra que faleceu em junho de 2018.

Além de médico atuante na cidade, foi secretário de Saúde, nas gestões 1989/1992 e 2005/2008, e vereador eleito para duas Legislaturas. Um médico neuropediatra graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Reabilitação em Paralisia Cerebral. O admirável currículo inclui, ainda, a atuação como superintendente regional de saúde do INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e médico colaborador da APAE.

Mário era casado com a psicóloga Luiza Elena Ribeiro do Valle e tinha como filhos o médico cardiologista Mário L. Ribeiro do Valle, o médico neurologista Eduardo L. Ribeiro do Valle e o advogado Alexandre L. Ribeiro do Valle. Luiza Elena participou da cerimônia e falou sobre a emoção da homenagem. “Eu estava visitando a unidade e estou encantada com o trabalho que está sendo oferecido para a população com essa dedicação, de trazer esse atendimento para a saúde que é muito importante na vida das pessoas. Essa homenagem traz a participação que o Márcio teve, de carinho e luta pela cidade. Então a palavra é gratidão.”