Indivíduo é detido por danificar vidros de veículo e quartel da PM na Zona Sul de Poços

Poços de Caldas, MG – Na manhã deste domingo (28), um indivíduo de 38 anos foi detido depois de vandalizar os vidros do quartel da Polícia Militar na Zona Sul e de um veículo particular. Segundo informações da PM, o suspeito estava passando por um episódio de surto psicótico.

O incidente ocorreu por volta das 10h30, quando o homem em surto psicótico causou danos aos vidros de um anexo utilizado como depósito pela PM. Além disso, ele também causou danos a um veículo particular estacionado na via de acesso ao local.

De acordo com o boletim de ocorrência, as ações do homem foram capturadas pelas câmeras de monitoramento do local. O registro indica que ele foi responsável por danificar cinco motocicletas da PM, que acabaram sendo derrubadas uma em cima da outra.

