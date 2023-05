Moto roubada é recuperada durante operação policial no centro de Poços

Poços de Caldas, MG – Em uma ação bem-sucedida realizada pela equipe de moto patrulha da polícia, uma motocicleta BMW foi recuperada na tarde deste domingo, 28 de maio de 2023, na Rua Junqueiras, área central da cidade. A ação resultou na prisão de um indivíduo e revelou um caso de adulteração veicular e receptação.

A ocorrência teve início quando o CPU do turno avistou a motocicleta de cor branca transitando pela Rua Marechal Deodoro, com o emplacamento levantado. Imediatamente, as informações foram repassadas para a equipe de moto patrulha, que iniciou o patrulhamento com o objetivo de localizar o veículo.

Após um breve acompanhamento, a motocicleta foi avistada na Avenida João Pinheiro, próximo ao parque municipal, mantendo as mesmas características e sentido área central. Os policiais iniciaram o acompanhamento, visando efetuar a abordagem. Foi na Rua Junqueiras, onde o trânsito estava congestionado, que a equipe conseguiu alcançar o condutor no semáforo próximo à praça do xadrez.

No momento da abordagem, o condutor, ciente de sua situação, jogou a motocicleta BMW ao solo e empreendeu fuga em direção ao parque José Afonso Junqueira. No entanto, graças ao rápido repasse das informações pela rede policial, o autor foi capturado pela equipe do setor 1 na rua Amazonas/Pernambuco.

Após uma minuciosa pesquisa, foi constatado que a motocicleta havia sido roubada em São Paulo no dia 5 de outubro de 2022. Com base nessa informação e nas evidências encontradas, o autor foi preso em flagrante pelos crimes de adulteração veicular, receptação e direção perigosa.

O desfecho da operação foi considerado um sucesso pelas autoridades, resultando na recuperação do veículo roubado e na prisão do responsável. A ação demonstra o comprometimento e a eficiência da polícia em combater o crime de adulteração veicular e combater a receptação, contribuindo para a segurança da população.

No total, um indivíduo foi preso e uma motocicleta foi recuperada, reforçando o compromisso das forças de segurança em coibir práticas criminosas e garantir a tranquilidade da comunidade.