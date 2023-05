Arehels: uma jornada encantadora no mundo sonoro da Idade Média

Poços de Caldas, MG – Marina Coelho e seu projeto musical Harehels estão encantando o público com sua música medieval. Desde seu início em 2020, o trio composto por Marina Coelho, Letícia Gracioli e Kátia Cecarelli encontrou a formação perfeita para explorar o mundo encantador da música medieval.

Marina Coelho sentiu a necessidade de criar um projeto musical dedicado a esse estilo tão peculiar e cativante. Ao encontrar Letícia Gracioli, que já tinha experiência na área medieval, e contar com a presença de Kátia Cecarelli e sua voz maravilhosa, o trio se completou.

Além das integrantes, o talentoso maestro Edgarg Gomes também faz parte do grupo, contribuindo com composições, arranjos e a evolução do projeto como um todo. Juntos, eles têm o objetivo de levar a música medieval, que é pouco conhecida por muitos, a um público cada vez maior. Aqueles que têm a oportunidade de ouvir suas melodias ficam fascinados com a sonoridade única e envolvente.

A satisfação do grupo está em se apresentar em diferentes locais e compartilhar sua arte com o público. Eles têm sido recebidos com entusiasmo e elogios, emocionando aqueles que têm o prazer de presenciar suas apresentações. No ultimo sábado o grupo esteve no Projeto Vida Nova onde levou toda sua magia para um encantado público. A próxima performance do Arehels está programada para ocorrer em julho, na Fonte dos Amores. A data exata será confirmada em suas redes sociais, portanto, os interessados devem ficar atentos para não perder essa oportunidade única.

Para conhecer mais sobre o projeto e acompanhar suas atividades, o grupo possui uma página oficial e um perfil no Instagram, basta Arehels.

Edgar Gomes: Entre a Erudição e a Música Medieval

Conversamos com Edgard Gomes, maestro da Orquestra da Igreja da Assembleia de Deus, da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas e integrante do grupo medieval Arehels, para conhecer um pouco mais sobre sua participação nessa apresentação e a peculiaridade das músicas medievais.

Edgar Gomes entrou para o projeto como arranjador e músico, trazendo sua experiência como flautista e violonista. Sua esposa é Letícia, que faz parte do grupo medieval. Ele conta que o grupo prcisava de alguém para criar os arranjos e tocar instrumentos como a flauta e assim se juntou ao projeto, trazendo sua expertise musical.

Ele também compartilhou que todos os arranjos das músicas apresentadas foram criados por ele, pensando em preencher o espírito e a atmosfera do evento medieval. Além disso, os músicos convidados são amigos de Edgard da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, proporcionando uma rica colaboração entre talentosos artistas.

As apresentações do grupo têm sido um sucesso, encantando o público com a singularidade das músicas medievais. Edgard ressalta que é difícil encontrar grupos que se dediquem a esse estilo na região de Minas Gerais, tornando o evento ainda mais especial. Para muitas pessoas, principalmente aquelas com menos acesso a eventos culturais, presenciar uma apresentação medieval é algo raro e extraordinário.

Embora Edgard venha do meio erudito, reconhece que possui mais conhecimento nessa área do que na música medieval, sendo sua esposa a principal especialista no assunto. No entanto, a combinação de suas habilidades musicais e o conhecimento do grupo resultam em performances únicas e cativantes.

Apoio

O vereador Wellington Guimarães, Paulista visitou o projeto cultural desenvolvido pelo grupo Arehels e compartilhou sua visão sobre a importância desse evento especial para a comunidade.

Ele ressaltou a relevância do evento para os participantes do Projeto Vida Nova, onde ocorreu um bingo e outras atividades. Paulista também destacou a iniciativa revolucionária de Edgard, membro do grupo que tem sido um impulsionador da prática da flauta doce no município, especialmente entre as crianças. Essa iniciativa encantadora tem conquistado a todos, e Wellington Guimarães expressou sua alegria em estar presente.

O apoio do poder público a projetos como esse é essencial, na visão de Guimarães, pois são iniciativas que fazem a diferença no dia a dia da comunidade. Ele valoriza as ações e o empenho dos envolvidos e incentiva o poder público a se fazer presente, apoiando e contribuindo para o sucesso desses projetos culturais.