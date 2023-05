Audiência na Câmara discute políticas públicas de combate à violência escolar

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira (31), às 15h, a Câmara de Poços realiza mais uma audiência pública, dessa vez para discutir o tema “Políticas públicas contra a violência escolar em Poços de Caldas”. O evento foi proposto pelo vereador Wellington Paulista (União Brasil), através de Requerimento aprovado em Plenário.

Segundo o legislador, a violência escolar sempre foi um fenômeno preocupante. Para ele, é preciso uma investigação das perspectivas sociais, políticas e psicológicas, ampliando o debate e apresentando ações efetivas. “Principalmente nesse momento atual que vivemos, quando surgem novos casos de violência e ela tem assumido diversas formas nas unidades de ensino, faz-se necessário um debate amplo, envolvendo toda a comunidade. Infelizmente, situações de violência e desrespeito nas instituições ganham cada vez mais destaque nas

mídias e pesquisas. As agressões nem sempre são físicas, existem casos de violência psicológica, que são bem mais comuns e menosprezados”, comentou Paulista.

O vereador falou, ainda, sobre a importância do trabalho conjunto. “Através de estratégias que reúnam todas as partes, teremos políticas públicas que minimizem os atos de violência e que propiciem um ambiente de acolhimento e de respeito mútuo”, disse.

A audiência será transmitida pelas páginas da Câmara no Facebook e YouTube e as dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (35) 3729-3800.