Campanha do Agasalho: Unimed Poços arrecada mais de 250 peças de roupas

Poços de Caldas,MG – A Unimed Poços mais uma vez realizou com sucesso a sua tradicional Campanha do Agasalho, evidenciando o compromisso da cooperativa de saúde com a comunidade local. Durante todo o mês de maio, os colaboradores se engajaram ativamente, resultando na arrecadação de mais de 250 peças de roupas. Essas doações foram destinadas à Paróquia de São Sebastião, que mensalmente auxilia mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Campanha do Agasalho da Unimed Poços é um evento anual de extrema importância, uma vez que busca oferecer suporte àqueles que mais necessitam, especialmente durante os meses frios do ano. As roupas doadas, em bom estado de conservação, representam uma valiosa contribuição para proporcionar conforto e aquecimento às famílias em dificuldades.

Hellen Martins de Luna, coordenadora do setor de Gestão com Pessoas da Unimed Poços, ressalta que essa iniciativa está em perfeita sintonia com o espírito cooperativista, o qual visa a integração, sem jamais abandonar a vocação primordial da cooperativa: Cuidar de Pessoas. Hellen destaca o imenso orgulho diante do engajamento e da solidariedade demonstrados pelos colaboradores durante toda a campanha. Essa ação solidária ressalta o “Jeito de Cuidar Unimed”, não apenas no âmbito da saúde, mas também no cuidado com o bem-estar integral das pessoas.

Odilon Trefiglio Neto, presidente da cooperativa de saúde, enfatiza a importância da ação solidária e expressa seu agradecimento pelo empenho de todos os colaboradores. A Campanha do Agasalho se tornou uma tradição na instituição e reflete o espírito de colaboração e empatia presentes em toda a equipe. A doação das roupas arrecadadas contribuirá significativamente para proporcionar um pouco de conforto e calor às famílias que enfrentam dificuldades. Neto enfatiza a satisfação de fazer parte de uma iniciativa tão nobre.