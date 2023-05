Entrega de área esportiva em Campestre e investimento no esporte: compromisso com a comunidade

Campestre MG – No último sábado (27), foi realizada a entrega de uma área esportiva em Campestre, que por muito tempo esteve sem utilização, mas que agora está pronta para receber atividades esportivas. Graças ao empenho e ao apoio da comunidade, foi possível reformar e revitalizar a quadra central do complexo esportivo da cidade, incluindo a renovação do piso, a pintura, a instalação de iluminação adequada e a melhoria nas calhas. O complexo esportivo de Campestre foi fundado em 1982. O espaço tem 25 mil metros quadrados.

O investimento para a renovação e reforma da quadra central foi de aproximadamente duzentos mil reais, demonstrando o compromisso da gestão em proporcionar espaços adequados para a prática esportiva. Além disso, há um projeto em andamento para a reforma de uma terceira quadra, com previsão de investimento entre quatrocentos e quinhentos mil reais.

O objetivo da administração municipal é oferecer condições propícias para o desenvolvimento do esporte na cidade, incentivando a participação da comunidade, especialmente das crianças e jovens, e promovendo a inclusão social. A prática esportiva contribui para afastar as crianças das ruas e das influências negativas, oferecendo-lhes uma oportunidade de aprendizado, disciplina e crescimento pessoal.

“Ser prefeito dessa cidade é uma grande honra já que temos um povo acolhedor, humilde e sábio. A gestão municipal tem se empenhado em investir no esporte como uma forma de transformar vidas e oportunizar um futuro promissor para os jovens da região. Através do esporte, é possível descobrir talentos e formar atletas de destaque, como é o caso da talentosa jogadora de handebol Bruna de Paula, natural de Campestre, que atualmente representa o país no exterior”, destacou o prefeito Marco Antônio Messias Franco (DEM).

Para Marcinho Turquinho a abertura da quadra central vem após um período desafiador, onde os ginásios esportivos permaneceram fechados. “A cidade de Campestre retoma suas atividades esportivas com entusiasmo”, destacou Marcinho, que expressou sua imensa alegria ao ver os ginásios sendo reabertos e as competições sendo retomadas. “A entrega da reforma desse ginásio é um passo fundamental nesse processo de recuperação. Essas melhorias proporcionarão condições adequadas para a prática esportiva, não apenas para Campestre, mas para toda a região”, disse

O esforço não para por aí. Marcinho destacou que, além desse ginásio, a cidade já está em processo de reforma do ginásio número 1 e em fase de licitação para a cobertura deste ginásio. “O próximo ginásio a entregamos é o Ginásio número 1, que já fizemos a cobertura e agora vamos dar início ao restante que é piso completo, pintura epóxi e parte elétrica, ou seja recuperação total do ginásio 1”, disse Marcinho destacando que o objetivo é fazer de Campestre a capital do esporte no Sul de Minas, atraindo competições como os jogos escolares e a Lidarp, entre outras que enriquecem o cenário esportivo não só da cidade, mas de toda a região.

Marcinho aproveitou a oportunidade para agradecer ao Jornal Mantiqueira pelo apoio e pelo destaque dado às conquistas e projetos esportivos locais. O reconhecimento da imprensa é fundamental para incentivar e promover o esporte, bem como para fortalecer a identidade esportiva da cidade.

Ginásio João Leandro Franco

A quadra central, reinaugurada no sábado eleva o nome de João Leandro Franco, numa homenagem emocionantes a um dos principais nomes do esporte de Campestre. Conversamos com o homenageado, que expressou sua emoção diante desse momento especial.

João Leandro Franco, conhecido carinhosamente como Seu João, compartilhou a emoção de receber essa homenagem após vinte anos de sua primeira distinção. Ao ver o ginásio completamente renovado e bem cuidado, Seu João destacou a satisfação e parabenizou a administração municipal pelo trabalho realizado na área esportiva.

Durante muitos anos, Seu João atuou como secretário de esportes em Campestre, em um revezamento com seu amigo Marcinho. Juntos, eles desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do esporte na cidade, movimentando a comunidade e oferecendo oportunidades para crianças e jovens. Agora, Seu João desfruta de momentos de descanso em seu sítio, apreciando o reconhecimento conquistado ao longo de sua trajetória.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS / MANTIQUEIRA