Loo Firmino: artista ganha destaque no Globo Repórter com mural na Puc-Poços

Poços de Caldas, MG – A artista poços-caldense Loo Firmino, conhecida por seu talento em murais com artes visuais, além de utilizar a técnica de Letterings para personalizações de ambientes, teve a oportunidade de ter um de seus trabalhos registrado no programa Globo Repórter, apresentado por Sandra Annenberg, na última sexta-feira (26/05), o que certamente é um reconhecimento significativo para sua carreira artística. Um de seus murais mais conhecidos, foi feito para a Puc-Poços, onde teve o privilégio de presenciar sua obra sendo utilizada de forma tão especial.

“Não é todo dia que gravam o programa Globo Repórter, com Sandra Annenberg, no mural que a gente fez né mesmo? Fiz esse mural para a Puc-Poços e tive o privilégio de ver ele sendo usado assim!”, destaca Loo Firmino.

Além disso, Loreane também realizou trabalhos para a empresa Leiturinha e participou de ações sociais para a Santa Casa, incluindo a criação de um mural em homenagem aos agentes de saúde durante a pandemia do Covid-19. Sua participação em projetos integrados na MIA – Mostra Integrada de Artes de Poços de Caldas também destaca seu envolvimento com a comunidade artística local.

Com sua paixão pela arte e sua habilidade em criar murais e artes visuais, Loo Firmino tem contribuído para o cenário artístico de Poços de Caldas, deixando um legado de obras que inspiram e emocionam. Sua dedicação em personalizar ambientes através da técnica de Letterings adiciona um toque especial e único às suas criações.

O QUE É A TÉCNICA DE LETTERINGS

A técnica de Letterings refere-se à arte de criar letras artisticamente desenhadas e personalizadas, combinadas com elementos visuais, frases e mensagens transmitidas. É importante ressaltar que o lettering é diferente da caligrafia e da tipografia, embora compartilhem semelhanças em relação à escrita e à criação de letras.

O lettering é caracterizado pela escolha cuidadosa das fontes e pela forma como as letras são desenhadas, criando uma composição única e esteticamente agradável. Diferentemente da caligrafia, que se concentra em escrever com estilo e beleza, o lettering envolve uma abordagem mais artística, na qual as letras são desenhadas individualmente e podem ser complementadas por elementos visuais, como ilustrações e ornamentos.

Essa técnica é frequentemente realizada manualmente, utilizando canetas ou pincéis, permitindo que o artista tenha um maior controle sobre a forma e o estilo das letras. O lettering proporciona liberdade criativa para personalizar e adaptar as letras de acordo com o contexto, transmitindo diferentes emoções e mensagens através das palavras escritas.

Fotos: Arquivo Pessoal / Divulgação