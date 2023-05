Mercado de cartão de crédito cresce 30,9% entre 2019 e 2022

Brasília, DF – De acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC), o número de clientes que utilizam o cartão de crédito no Brasil teve um aumento significativo de 30,9% entre os anos de 2019 e 2022. Em junho do ano passado, o país registrou um total de 84,7 milhões de usuários com saldo devedor relacionado a essa forma de pagamento, enquanto em junho de 2019 esse número era de 64,7 milhões.

O saldo devedor refere-se ao valor das compras realizadas com o cartão de crédito, parceladas ou não, que ainda não foram quitadas pelos clientes e sobre as quais podem incidir juros. Esses dados fazem parte de um dos boxes do Relatório de Economia Bancária, que será publicado na íntegra no dia 6 de junho.

Segundo o Banco Central, observa-se uma tendência ao uso de modalidades mais onerosas do cartão de crédito à medida que aumentam os vínculos, ou seja, o número de instituições emissoras de cartão em que o cliente possui saldo devedor. Quando um cliente tem vínculos com duas ou mais instituições, há um aumento na participação de modalidades de crédito sujeitas à cobrança de juros, como o crédito rotativo, e um aumento no percentual do limite utilizado.

Os dados revelam que 54% dos clientes possuíam saldo devedor em apenas uma instituição, enquanto 25% possuíam em duas instituições e 20% possuíam em três ou mais instituições. O Banco Central explica que quanto mais vínculos o cliente possui, maior é o limite e o saldo médio da dívida. Isso indica que os usuários que utilizam cartões de crédito de mais de uma instituição aumentam sua capacidade de gastos com os limites adicionais, resultando em um saldo devedor consolidado mais elevado.

Essas informações destacam a importância de um gerenciamento adequado do uso do cartão de crédito, a fim de evitar o acúmulo de dívidas e o pagamento de juros elevados. É essencial que os consumidores tenham consciência dos seus limites financeiros e utilizem o cartão de crédito de forma responsável, planejando os gastos e quitando as faturas dentro do prazo para evitar custos adicionais.

Portanto, diante do crescimento no número de clientes utilizando o cartão de crédito no Brasil e das tendências identificadas pelo Banco Central, é fundamental que os usuários estejam atentos às suas finanças e adotem práticas saudáveis de utilização do cartão, visando um equilíbrio financeiro e evitando o endividamento excessivo.