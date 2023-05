Lavras ganha novo presídio

Lavras, na região Sul do de Minas Gerais, vai receber um novo presídio com capacidade para 628 detentos. A pedra fundamental, símbolo do início do projeto, foi lançada na sexta-feira, 26, com um evento no local (foto). A unidade será referência em tecnologia, automação e ressocialização e é fruto de um termo de compromisso firmado entre o Governo de Minas, o Ministério Público e a empresa Vale. O novo presídio trará reforços para a segurança da cidade, com o aumento do número de policiais penais presentes no município. Também resultará na desativação da atual unidade, localizada em área urbana – o que é uma antiga demanda da população local. (Andradas Hoje – Andradas)

Caratinga implanta área azul

A prefeitura de Caratinga abriu licitação para implantação do Estacionamento Rotativo pago Faixa Azul em vias públicas de Caratinga O valor total estimado para execução dos serviços, objeto desta licitação é de R$ 63.071.632,80. Deverão ser implantadas inicialmente duas mil vagas após o recebimento da Ordem de Serviço entre veículos de 3 e 4 rodas e motocicletas. A quantidade estimada é de 3.634 vagas para veículos de 3 ou 4 rodas e 1.295 vagas para veículos de 2 rodas, porém, por se tratar de concessão com prazo de 10 anos, novas vagas poderão ser implantadas por determinação do Poder Executivo. (Diário de Caratinga)

Araguari fará empréstimo para canalização

A Prefeitura de Araguari vai contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais uma operação de crédito até o montante de R$ 28 milhões 683 mil destinadas ao financiamento da obra de infraestrutura urbana para canalização do Córrego Dâmasus. De acordo com o secretário de Obras, Luiz Felipe de Miranda, a lei visa autorizar o município a contratar o crédito. “Ainda será realizada a análise do projeto e das licenças para finalizar a tramitação. Somente após essa etapa será licitada a obra. Acreditamos que até o final do ano será possível dar ordem de serviço”, disse. (Gazeta do Triangulo – Araguari)

Venda de produtos vencidos lidera ranking

Produtos fora de validade lideram o ranking de reclamações à Fundação Procon Uberaba, no 1º quadrimestre de 2023. O presidente da fundação, Anderson Romero, afirma que também compõem essa lista: falta de precificação, falta de cumprimento da oferta, propaganda enganosa e venda casada. Romero complementa lembrando das filas de banco, serviços e produtos abusivos, além de execução de serviços sem orçamento e sem autorização do cliente. O presidente ainda nota que as reclamações sobre fila de banco tiveram queda considerável, de 80% a 90%, após o fim do período pandêmico. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Araxá no debate de cidades inteligentes

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá participou de uma audiência que debateu sobre a construção de política pública que apoie a implantação de cidades inteligentes em municípios mineiros, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A cidade inteligente tem sido definida com o uso de ferramentas tecnológicas para o seu desenvolvimento em vários setores. Exemplo disso foi a recente implantação do Programa Colab Cidadão pela Prefeitura de Araxá, que promove a participação direta com a população, que através do aplicativo Colab Araxá proporciona mais eficiência na prestação dos serviços públicos e atendimento às demandas do cidadão. (Correio de Araxá – Araxá)

Ipem verificará taxímetros de Valadares

O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) inicia a verificação dos taxímetros dos veículos do município de Governador Valadares. Os ensaios metrológicos de todas as placas serão realizados onde funciona o Posto Avançado do órgão. Conforme explica o diretor de Metrologia e Qualidade do Ipem-MG, Luiz Marcelo Scalioni, o objetivo da inspeção é constatar se o preço registrado pelo equipamento corresponde, com base na distância ou no tempo gasto, ao trajeto percorrido pelo carro. “A verificação abrange a análise das condições gerais dos veículos, como tamanho dos pneus, e também ajustes do taxímetro (tarifa, lacres, entre outros)”, esclarece Scalioni. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br