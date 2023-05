Operação resulta em prisões de motoristas e apreensões de veículos em Poços

Poços de Caldas, MG – Durante uma operação conjunta entre o Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito do Demutran em Poços de Caldas, foram detidos dois indivíduos e três veículos foram apreendidos. A ação ocorreu nos dias 27 e 28 de maio nos bairros Azaleias e Montreal. Após receberem denúncias e solicitações, as equipes realizaram fiscalização em motociclistas e condutores que, de acordo com as denúncias, estavam realizando manobras radicais, com escapamentos abertos e outras infrações, nas vias do bairro Montreal. Além das duas prisões e da apreensão dos veículos, foram emitidas 14 autuações, sendo três delas por falta de habilitação.

Foto: Divulgação CGM/Poços