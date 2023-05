Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 29

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 29, é de céu nublado com previsão de chuvas no decorrer do dia. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 14 graus.

Minas Gerais

Nesta segunda-feira, 29, frente fria contribui para o aumento das nuvens e ocorrência de chuva isolada no Sul e Sudeste de Minas Gerais, com

alerta para possibilidade de chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h) em áreas isoladas.



Céu parcialmente nublado nas demais regiões e névoa seca à tarde no Norte.