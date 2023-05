Moto Clube Esquadrão Quadrangular: uma Celebração de fé e paixão por motociclismo

Poços de Caldas, MG – No último sábado (27), o Moto Clube Esquadrão Quadrangular comemorou seu primeiro aniversário . O clube, que faz parte do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, foi inaugurado em maio de 2022 e já possui uma trajetória de 10 anos em diversos estados do país, incluindo 5 anos no estado de Belo Horizonte.

O evento de aniversário contou com a presença de várias autoridades que prestigiaram a ocasião, como o prefeito Sérgio Azevedo e sua esposa, o secretário de obras José Damião e o vereador Wellington Paulista. Além disso, os coordenadores do Moto Clube Esquadrão Quadrangular também estiveram presentes, fortalecendo o espírito de união e camaradagem que caracteriza o clube.

Durante a celebração, o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e a Guarda Municipal auxiliaram na motociata que percorreu as avenidas do centro da cidade, guiando os participantes até o destino final: a 6ª Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada na Avenida Fosco Pardini. Foi nesse local que teve início o Motoculto e o Brasonamento, um momento especial em que novos membros do Motoclube foram acolhidos e integrados à família Esquadrão Quadrangular.

O aniversário do Moto Clube Esquadrão Quadrangular em Poços de Caldas foi uma celebração marcante, que uniu a paixão pelo motociclismo com a fé e a fraternidade característica da Igreja do Evangelho Quadrangular. O clube tem como objetivo promover a camaradagem entre seus membros, além de realizar ações sociais e colaborar com a comunidade local. Com um ano de existência na cidade, o Moto Clube Esquadrão Quadrangular já deixou sua marca e promete continuar impactando positivamente a região com seu espírito solidário e apaixonado por duas rodas.