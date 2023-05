Projeto de Lei propõe revisão e reajuste da remuneração dos agentes públicos municipais

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que tem como objetivo conceder a revisão geral e o reajuste da remuneração dos agentes públicos municipais. O projeto, que conta com a aprovação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, busca atender às demandas de recomposição salarial e aumento real dos servidores. A discussão do projeto acontece na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal em regime de urgência. De acordo com o projeto, a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos agentes públicos municipais corresponderá a 5,79%, representando a recomposição das perdas salariais com base no IPCA acumulado de janeiro a dezembro de 2022. Essa revisão está respaldada pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e pelo artigo 42-A da Lei Orgânica Municipal. O reajuste entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2023.

Além da revisão geral, o projeto também prevê um aumento real de 2,00% na remuneração dos empregados públicos municipais, ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo. Esse aumento, que também passará a valer a partir de 1º de abril de 2023, tem o intuito de reconhecer o trabalho e a dedicação dos servidores, premiando seu empenho e contribuição para o município.

O projeto ressalta que a última revisão dos subsídios dos agentes políticos ocorreu em 2016, e desde então, esses valores estão defasados. A discrepância salarial entre o Secretário Adjunto e o Secretário, por exemplo, é apontada como um desequilíbrio que precisa ser corrigido, uma vez que as atribuições desempenhadas pelos ocupantes desses cargos são diferentes e exigem responsabilidades distintas. Outro ponto destacado é que os Agentes Políticos do Poder Executivo tiveram uma diminuição voluntária de 10% em seus subsídios durante quatro anos, de 2017 a 2020, gerando uma economia de aproximadamente R$ 1.500.000,00 aos cofres públicos municipais.

O projeto de lei propõe uma revisão dos subsídios dos Agentes Políticos de acordo com os mesmos índices utilizados nas revisões gerais anuais dos servidores públicos do Poder Executivo, sem considerar os percentuais concedidos a título de aumento real. Esses índices totalizam 28,6% de revisão/reajuste no período.

