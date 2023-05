Rodovias privatizadas em Minas Gerais serão monitoradas por aplicativo

Belo Horizonte, MG – Com o objetivo de fortalecer a regulação dos contratos de concessão rodoviária e contribuir para a melhoria da qualidade das estradas estaduais sob gestão do setor privado, o Governo de Minas irá monitorar, por meio de um aplicativo, as condições de cada um desses trechos.



A ferramenta permite o acompanhamento, em tempo real, das condições da malha concedida e, em caso de ocorrências, possibilita a comunicação direta com as empresas responsáveis, agilizando as soluções para cada um dos problemas.



Na prática, as equipes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) passam a gerar um banco de dados digital com imagens captadas por meio de tablets e celulares e repassam as não conformidades às concessionárias responsáveis.



A implantação da ferramenta é uma parceria entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o DER-MG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede).



Para o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, a ferramenta torna a apuração dos dados mais ágil e confiável, por possibilitar o cruzamento das informações levantadas em campo com o que está estabelecido no edital de cada concessão rodoviária. “Isso vai acelerar a tomada de decisões e melhorar a rotina de trabalho da nossa equipe de fiscalização, que terá o tempo em campo mais aproveitado”, define.



O aplicativo começou a ser testado e estará disponível para os sistemas iOS (iPhone) e Android.