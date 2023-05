Acidente de trânsito com vítima leve próximo ao trevo da CBA, em Poços de Caldas

Sinistro de trânsito com vítima leve em Poços de Caldas/MG

Na tarde desta terça-feira, dia 30 de maio de 2023, por volta das 14h20min, um sinistro de trânsito com vítima leve ocorreu na LMG 877, km 21, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

A Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada para atender a ocorrência envolvendo um automóvel FIAT/PALIO e um caminhão M.BENZ/L.

De acordo com o condutor do caminhão, identificado como J.A.P., 71 anos, ele transitava no sentido crescente da via quando, ao passar pelo trevo de acesso à empresa CBA, foi surpreendido pela condutora do automóvel cruzando a pista. Isso resultou em uma colisão transversal entre os veículos.

A condutora do automóvel, identificada como L.M.D.O., 25 anos, alegou que estava trafegando pela Av. Selane em direção à LMG 877. Ao chegar no trevo para entrar na rodovia, não percebeu a presença do caminhão que transitava no sentido crescente da via, culminando no sinistro.

O condutor do caminhão não sofreu lesões, enquanto a condutora do automóvel teve um corte na cabeça e dores no tórax. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas.

Ambos os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, que indicou resultado zero (0,00 MG/L) para ambos, descartando a presença de álcool no organismo.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários. Após a conclusão dos trabalhos periciais, a pista foi totalmente liberada e o fluxo de trânsito normalizado no local.

Por falta de um responsável presente no local, o automóvel envolvido no acidente foi removido por um guincho para o pátio credenciado ao DETRAN/MG.

A vítima permaneceu em observação médica na UPA.