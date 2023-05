Bárbara Alves Pereira, de Poços de Caldas, brilha no Passos Skate Fest

Passos, MG – No último sábado, a cidade de Passos foi palco do Passos Skate Fest, um evento que reuniu talentosos skatistas de diferentes regiões. Entre os competidores, destacou-se Bárbara Alves Pereira, uma representante de Poços de Caldas, que conquistou a terceira colocação na competição.

Com habilidade e determinação, Bárbara demonstrou seu talento nas manobras radicais, impressionando tanto os juízes quanto o público presente. Sua performance impecável rendeu a ela um lugar no pódio, garantindo o reconhecimento de seu esforço e dedicação no esporte.

Além dos competidores, o Passos Skate Fest atraiu uma grande quantidade de espectadores que compareceram ao evento para prestigiar os skatistas e vivenciar a atmosfera vibrante do universo do skate. O público presente teve a oportunidade de testemunhar manobras incríveis, saltos audaciosos e muita adrenalina, tornando o evento ainda mais empolgante.