Colisão entre caminhonete e caminhão deixa feridos na Rodovia MG 050

Passos, MG – Na tarde de segunda-feira (29), por volta das 15h, a Polícia Militar, através da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada para atender a um acidente de trânsito no km 342 da rodovia MG 050, próximo a Passos/MG.

O condutor P.H.O., de 45 anos, dirigia um veículo Volvo/FH tracionando dois semi-reboques, transitando pela rodovia MG 050 no sentido Furnas a Passos. No momento do acidente, o condutor S.C.S., de 26 anos, conduzindo uma caminhonete MMC/L200 TRITON, realizou uma ultrapassagem sobre os veículos Volvo/FH e os semi-reboques. Após a ultrapassagem, o condutor da caminhonete retornou à sua mão de direção, deslocando-se para o acostamento à direita e, repentinamente, iniciou uma conversão à esquerda para entrar em uma estrada vicinal. Foi nesse momento que ocorreu a colisão da dianteira direita do veículo Volvo/FH com a lateral esquerda da caminhonete, resultando no capotamento desta última, que parou na faixa de domínio à esquerda da via.

O acidente deixou como vítimas o condutor S.C.S. e o passageiro F.M.S.J., ambos ocupantes da caminhonete MMC/L200 TRITON. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Passos para receberem os devidos cuidados médicos.

A caminhonete MMC/L200 TRITON foi liberada no local para o proprietário, enquanto o veículo Volvo/FH 440 foi removido por não estar devidamente licenciado. Os semi-reboques foram liberados e ficaram sob a responsabilidade do condutor P.H.O.

A equipe de atendimento ao acidente contou com a presença do Sgt Sidney, Cb Rogério e Sd Campos, da Polícia Militar Rodoviária, que realizaram os procedimentos necessários para a ocorrência.