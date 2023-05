Encerrada com sucesso a Semana do MEI, fortalecendo o empreendedorismo no município

Poços de Caldas, MG – A Semana do MEI foi encerrada com sucesso em Poços de Caldas, realizada pelo SEBRAE com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho por meio da Sala Mineira de Poços de Caldas.

Durante toda a semana, os microempreendedores de Poços de Caldas puderam participar de palestras e cursos especialmente elaborados para impulsionar seus negócios. Essas atividades abordaram temas relevantes, como marketing digital e orientação ao crédito. O objetivo foi capacitar e fornecer ferramentas essenciais para o crescimento sustentável desses empreendedores, contribuindo para o fortalecimento do setor econômico local.

MEI significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um profissional autônomo. Quem se cadastra como um, passa a ter CNPJ, tendo facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Para ser registrado como microempreendedor individual, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o MEI foi criado visando regularizar a situação de profissionais informais.

Poços de Caldas, vem crescendo, e muito desse crescimento é devido às 18.065 empresas registradas na cidade que geram empregos para a própria população de Poços de Caldas e as cidades vizinhas.

Em Poços são 10.971 microempreendedores individuais registrados, e as cinco principais atividades de atuação desses microempreendedores, são: Tinturarias – 9601-7/02; Serviços de gravação de carimbos – 8299-7/03; Aluguel de material médico – 7729-2/03; Envasamento e empacotamento sob contrato – 8292-0/00 e Imunização e controle de pragas urbanas – 8122-2/00

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, o evento movimenta os microempreendedores e gera um networing e regularização das empresas, oportunidades de novos negócios, além de fomentar ainda mais a parceria com a Sala Mineira do Empreendedor que atende no Poços Fácil em parceria com o SEBRAE. ” Fazemos questão de participar e a Sala Mineira do Empreendedor, no Poços Fácil, conta com uma equipe própria e apoio do Sebrae para otimizar o atendimento, visando a regularização e maior autonomia da população na hora de abrir uma empresa.”

O Poços Fácil Empresa fica na rua Marechal Deodoro, 345, centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. O telefone é 3697-2310.