Mulher tem pertences roubados em abordagem de veículo em Campestre

Campestre, MG – Nesta segunda-feira (29), por volta das 15h, um assalto foi registrado pela Polícia Militar na cidade de Campestre, em Minas Gerais. O crime ocorreu na Avenida Antônio Carlos, quando uma mulher de 44 anos se encontrava dentro de um veículo branco.

Segundo o relato da vítima, ela foi abordada por um indivíduo que estava em um veículo Onix preto. O assaltante estava armado e anunciou o assalto, exigindo que a mulher entregasse um malote que, segundo ela, continha pertences de sua filha, que estava no banco do veículo. No entanto, o assaltante não conseguiu obter o malote.

Diante disso, o criminoso roubou uma bolsa vermelha pertencente à vítima, além de cartões de crédito de dois bancos, um talão de cheques em branco, diversos documentos e a quantia em dinheiro de R$1.000,00.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e está realizando diligências para identificar e localizar o autor do roubo. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência e tomar as medidas necessárias para a segurança de seus documentos e informações financeiras.

Qualquer informação que possa ajudar na investigação do caso pode ser repassada à Polícia Militar, de forma anônima, através do número de emergência 190. A polícia ressalta a importância de denunciar atividades suspeitas e contribuir para a segurança de todos.