Polícia Militar captura homem condenado por crime em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No dia 28/05/23, por volta das 21h25min, a equipe Rocca (Rondas Ostensivas Com Cães) da Polícia Militar recebeu informações do sistema policial sobre um homem condenado por crime que estaria se abrigando em uma casa de passagem na cidade de Poços de Caldas. Diante dessas informações, os policiais prontamente se dirigiram ao local indicado com o objetivo de localizar e capturar o indivíduo em questão. Após uma busca minuciosa, I. M. D. foi identificado e recapturado pelas autoridades.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde serão adotadas as medidas cabíveis em relação à sua situação criminal. A ação da equipe Rocca reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança da comunidade, agindo de forma eficiente no combate à criminalidade e na captura de indivíduos procurados pela justiça.

A colaboração do sistema policial e o trabalho conjunto das forças de segurança foram fundamentais para o sucesso dessa operação. A população pode ficar mais tranquila com a prisão desse indivíduo, contribuindo para a manutenção da ordem e o combate ao crime na região.