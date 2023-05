Polícia Militar prende mulher por falsa comunicação de crime em Caldas

Caldas, MG – Na última segunda-feira (29), por volta das 17h49, na Praça Melo Viana, em Caldas/MG, a Polícia Militar efetuou a prisão de uma mulher identificada como A.A.C., de 29 anos, por falsa comunicação de crime.

Os militares, que estavam em serviço na região, foram abordados pela autora, que relatou ter sido agredida por duas mulheres no sábado anterior, dia 27 de maio de 2023, sem conhecer o motivo. Segundo ela, após a agressão, suas agressoras teriam levado sua carteira contendo documentos e a quantia de R$ 2.500,00. A mulher afirmou que havia consumido apenas uma cerveja na praça de alimentação e encontrava-se sóbria durante o suposto crime.

Após tomar conhecimento da denúncia, as autoridades iniciaram uma investigação em busca de testemunhas, imagens de monitoramento e informações sobre as supostas agressoras. Durante o processo de apuração, diversas contradições foram identificadas nas declarações da autora. Descobriu-se que ela havia ingerido uma quantidade excessiva de bebidas alcoólicas ao longo de várias horas na praça de alimentação, o que resultou em conflitos com outros frequentadores.

Além disso, constatou-se que o montante em dinheiro alegadamente roubado estava destinado a um depósito, porém, o banco já se encontrava fechado naquele momento, o que demonstrou ser uma informação inverídica, uma vez que a autora afirmou não ter entrado na agência devido ao fechamento. Também foi encontrada uma testemunha que presenciou o comportamento embriagado da autora durante um longo período na praça de alimentação, bem como a briga com as duas mulheres quando ela deixou o local.

Diante das contradições, do depoimento das testemunhas e das imagens obtidas, a autora foi detida por falsa comunicação de crime. Foram informados a ela os seus direitos constitucionais e foi solicitado que assinasse um termo de compromisso, uma vez que se trata de um delito de menor potencial ofensivo.