Polícia Militar registra ocorrência de acidente de trânsito em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No último sánado (27), por volta das 22h08, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois veículos no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Francisco Salles, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

O acidente ocorreu quando um GM/Prisma branco e um VW/Nivus branco colidiram no cruzamento, onde há um semáforo. Segundo relato do condutor do GM/Prisma, o VW/Nivus avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com seu veículo. Por outro lado, a condutora do VW/Nivus afirmou que a luz estava amarela e decidiu prosseguir.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais nos veículos envolvidos. Ambos os condutores encontravam-se conscientes e orientados, e recusaram atendimento médico. O condutor do GM/Prisma realizou o teste de etilômetro, o qual indicou ausência de álcool em seu organismo. Já a condutora do VW/Nivus optou por não realizar o teste.

A documentação dos veículos estava em dia, e após a análise da situação, os carros foram liberados no local. As partes envolvidas no acidente chegaram a um acordo amigável em relação aos danos causados. Após receberem as orientações necessárias, foram liberadas pela Polícia Militar.