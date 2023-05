Primeiro aulão de capoterapia no Mirante celebra o Dia das Mães

Poços de Caldas, MG – Em celebração ao Dia das Mães, um evento inovador e cheio de energia reuniu mães e filhos para um aulão de capoterapia. A iniciativa do Contramestre Edy (Edson Aparecido Pinto), que visa promover o bem-estar físico e emocional, proporcionou momentos de diversão, conexão e cuidado entre as famílias participantes. Com a prática de capoeira aliada a elementos terapêuticos e lúdicos, as mães presentes puderam desfrutar de uma experiência única e revigorante. Contamos com as presenças do vice-prefeito Tio Julio e do vereador Paulista.

A capoterapia é uma prática que combina os movimentos da capoeira com técnicas de alongamento, respiração e relaxamento. Além de proporcionar um exercício físico completo, a capoterapia tem como objetivo promover a saúde mental, estimular a autoestima e fortalecer os vínculos familiares. É uma atividade inclusiva, que pode ser realizada por pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

No aulão de capoterapia em comemoração ao Dia das Mães, mães e filhos se uniram em uma experiência divertida e emocionante. Durante a prática, realizada em um ambiente acolhedor e descontraído, as famílias tiveram a oportunidade de se conectar de forma única, fortalecendo os laços afetivos enquanto se exercitavam juntos e admiravam a natureza e a vista espetacular da nossa linda Poços de Caldas.

O aulão foi conduzido com auxilio de sua aluna Adriana Diniz e do Mestre Sabia (Airton Domingues), que trouxeram coreografias dinâmicas e movimentos ritmados. As mães e seus filhos foram incentivados a explorar a expressão corporal, a trabalhar em equipe e a se divertir ao som dos instrumentos típicos da capoeira. A descontração e o clima festivo tornaram o evento ainda mais especial.

A capoterapia oferece uma série de benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. A prática ajuda a melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a resistência física, além de promover o fortalecimento muscular. No aspecto emocional, a capoterapia contribui para a redução do estresse, o aumento da autoconfiança e a promoção da autoexpressão. Durante o aulão, as mães puderam vivenciar esses benefícios de forma intensa, experimentando uma sensação de bem-estar e plenitude.

A comemoração faz parte do Projeto Cultural Arte e Capoeira, tendo apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal da Cultura, tendo como incentivador Cultural a empresa Recapoços.