Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Eixo Gestão realiza ação

Poços de Caldas, MG – Em paralelo e somado ao movimento, priorizando a saúde em caráter mais amplo, aconteceu também uma ação do “PET-SAÚDE” (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/ Eixo Gestão) na Unidade Básica de Saúde do centro.

Vinculado ao Ministério da Saúde e Ministério da Educação, o PET visa a qualificação da integração ensino-serviço-comunidade.

Nessa ótica, com a temática “SÍFILIS”, alunos da PUC MINAS – Poços de Caldas – abordaram voluntários da vacinação para uma conversa e conscientização contra ISTs.

A proposta favoreceu distribuição de panfletos informativos, preservativos femininos/masculinos, bem como contou com recursos didáticos para divulgação de conhecimentos inerentes à temática e em prol de sua prevenção.

Agradecimentos especiais às preceptoras, e toda Secretaria de Saúde, envolvidas no evento e, fielmente, dedicadas à causa.

Ademais, parabenizamos às alunas presentes (representantes dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Medicina e Psicologia da PUC MINAS), que conseguiram exercer com maestria as explanações.