Angie Thomas é a indicada da Campanha Leia Mulheres Negras desta semana

Poços de Caldas, MG – As Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas participam da Campanha “Leia Mulheres Negras”, uma iniciativa do Sistema de Bibliotecas de Minas Gerais, que busca valorizar as escritoras negras de todo o mundo.

Em Poços de Caldas, todas as terças-feiras o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das Bibliotecas Públicas no Instagram, divulga uma sugestão de autora. No município, 22 escritoras negras integram a lista.

A indicada da semana é Angie Thomas, nascida em 1988 e criada em Jackson, no Mississipi. Durante a juventude, foi rapper e chegou a escrever um artigo na Right-On Magazine. Em 2017, a autora fez sua estreia com o livro “O ódio que você semeia”, que chegou ao primeiro lugar da lista do The New York Times na semana do seu lançamento.

A obra é baseada na história real de Oscar Grant, um negro de 22 anos, morto em 2009, em uma abordagem policial. A protagonista Starr foi a única testemunha da morte do seu amigo assassinado brutalmente durante uma abordagem policial sem nenhum real motivo, além da cor da sua pele. Isso a fez mudar e perceber que era preciso ser a voz de seu póstumo colega contra toda a injustiça. O Best-seller da autora fez tanto sucesso que chegou a ganhar uma adaptação para o cinema.

O livro “O ódio que você semeia” está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal Centenário, no Espaço Cultural da Urca. Leia Mulheres Negras!