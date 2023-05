Árvore de grande porte cai na Rua Argentina, na manhã desta quarta-feira

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quarta-feira, 31/05, na Rua Argentina, no Jardim Quisisana, correu a queda de uma grande árvore. Segundo relatos, as chuvas e ventos durante a madrugada causaram a queda de um eucalipto, que acabou atingindo a rede de energia elétrica. As autoridades competentes foram acionadas para lidar com a situação, incluindo a Distribuidora de Energia Elétrica (DME) e os servidores das secretarias de Serviços Públicos e Obras. Felizmente, não há informações sobre feridos.

Fotos: Jornal Mantiqueira