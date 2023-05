Conservatório Musical realiza palestra-show sobre música caipira

Poços de Caldas, MG – Os alunos do Curso de Canto do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani participaram de uma palestra-show que abordou a música caipira raiz, com os músicos poços-caldenses João Carlos e Carlos Leite.

O evento foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na última semana e contou com a participação dos alunos dos Cursos de Canto, Canto Coral e Grupo Vocal do Conservatório.

Entre uma “moda” e outra, a dupla João Carlos e Carlos Leite, especialista no gênero musical, falou sobre as origens da Música Caipira e como chegamos até a Música Sertaneja dos dias atuais. As professoras responsáveis são Jucilene Buosi e Juliana Galvão.