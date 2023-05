Governo de Minas publica edital com mais de 19 mil vagas para a rede de ensino

Belo Horizonte, MG – O Governo do Estado publicou, nesta quarta-feira (31/5), no Diário Oficial Minas Gerais, o edital para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), com a oferta de 19.878 vagas para as carreiras da Educação. O concurso público, realizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), é um dos maiores de Minas Gerais e do país em número de vagas e irá contemplar as Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Unidade Central e unidades escolares.



As inscrições começam em 31/7 e vão até o 29/8 deste ano, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso. Serão selecionados profissionais para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) do quadro de pessoal da SEE-MG.



O concurso marca o compromisso da atual gestão com a Educação, que vem realizando avanços importantes para a valorização dos servidores da rede estadual de ensino. Desde 2019, o Governo de Minas já realizou 15 mil nomeações de servidores aprovados em concurso público da Educação. Está prevista ainda a nomeação de aproximadamente 4 mil candidatos excedentes, referente ao saldo de aprovados em concurso público da Educação, do Edital SEE nº 07/2017, até setembro deste ano.



Etapas da seleção



O certame será dividido em três etapas: prova objetiva de múltipla escolha, redação e avaliação de títulos. A prova objetiva vai contar com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-matemático, Legislação Educacional, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. Os candidatos terão como locais de provas todas as cidades-sede das Superintendências Regionais de Educação.



A segunda etapa será de redação, com caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Já a terceira etapa será a avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos pertencentes às carreiras de nível superior.

O edital do concurso está disponível nos endereços eletrônicos da FGV, da Seplag-MG e da SEE-MG. Os candidatos devem acompanhar o cronograma no site da organizadora.