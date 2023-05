Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quarta-feira, 31

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 31, é de céu nublado com previsão de chuvas no decorrer do dia. Temperatura máxima pode chegar aos 18 graus e a mínima de 14 graus.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira, 31, o desenvolvimento de uma onda frontal entre o leste de São Paulo e o Sul de Minas mantém o tempo instável no oeste e sul do estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva nestas áreas. No decorrer do dia, a tendência é que as instabilidades se espalhem também para a região central e a Zona da Mata. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras.

Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Metropolitana e região Central .