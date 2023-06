Acidente com vítima leve na MGC 267, KM 484, em Campestre

Campestre, MG – Na manhã desta quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, foi acionada para atender a um sinistro de trânsito com vítima leve. O acidente ocorreu por volta das 8h20min, no trecho da MGC 267, no quilômetro 484, na cidade de Campestre.

Segundo informações fornecidas pela polícia, o Sr. R.L.P.R.C, de 38 anos, estava conduzindo um caminhão SCANIA/R 440 A6X2 no sentido decrescente de Andradas para Belo Horizonte. No local conhecido como trevo da empresa CAFÉ da FONTE, aproximadamente no quilômetro 494, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a tombar na direção contrária da pista, resultando no derramamento parcial da carga de areia industrial que transportava.

Como consequência do acidente, houve apenas uma vítima leve, que foi o próprio condutor do caminhão. Ele recebeu os primeiros socorros no local e posteriormente foi encaminhado por uma ambulância até o pronto atendimento médico da cidade de Campestre, onde permaneceu sob observação médica.

A fim de verificar a possibilidade de influência de álcool no acidente, o condutor foi submetido ao teste de etilômetro, sendo constatado o resultado de 0,00 MG/L, indicando que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas antes do ocorrido.

Após o registro da ocorrência e a realização das devidas medidas cabíveis, os veículos envolvidos foram liberados no local. A retirada da carga de areia industrial da pista ficou a cargo da empresa seguradora, que assume a responsabilidade pela situação.

A equipe que atendeu a ocorrência foi composta pelos seguintes membros:

VP Rv 32469

Sgt Soares

Sgt Roosevelt

A Polícia Rodoviária orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem as normas de trânsito, visando garantir a segurança de todos os usuários das rodovias.