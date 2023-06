Começa a etapa microrregional dos Jogos Escolares

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços De Caldas, através da secretaria de Esportes realizou a cerimônia de Abertura Dos Jogos Escolares De Minas Gerais – JEMG – Etapa Microrregional. A solenidade aconteceu no ginásio Arthur de Mendonça Chaves.

Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado, o Jemg tem se tornado o maior evento esportivo-social do país. Os Jogos Escolares são uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da subsecretária de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – Feemg. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Mesmo com a chuva a animação foi garantida com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo; o vice-prefeito, Julio César Freitas; vereador, Wellington Guimarães; secretário de Esportes, Fernando dos Santos; a superintende Regional de Ensino de Poços de Caldas, Noêmia Lourdes Furtado e as delegações das diversas cidades da região que abrilhantaram o evento.

A abertura contou com os desfiles das delegações das cidades de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania.

E com a apresentação das alunas ginástica rítmica do Grupo Volare e do Bboy Matheuzin, que fez uma apresentação de breaking.

A tradicional cerimônia de acendimento da chama olímpica, um dos momentos mais esperados contou com a presença da atleta Rafaela Cristine Maciel de Souza que carregou a tocha olímpica até o acendimento da pira.

Integrante da equipe de atletismo de Poços de Caldas, Rafaela é um orgulho para a cidade e possuí importantes títulos como: recordista mineira da prova de arremesso do peso, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 e adulto. Campeã paulista da prova de arremesso do peso sub 23 e adulto. Campeã brasileira da prova de arremesso do peso sub 16, sub 18, sub 20 e sub 23. Se consagrou campeã dos jogos Pan Americanos universitários, realizado em Mérida, no México.

Rafaela ainda é uma referência nacional e internacional do Atletismo do Brasil, com marcas importantes como 15 metros e 20 centímetros no arremesso de peso, 42 metros e 80 centímetros no lançamento de disco, e 29 metros no lançamento de dardo.Rafaela é uma das atletas do projeto de Atletismo de Poços de Caldas, realizado pela Prefeitura, através da secretaria de Esportes e Lazer.

E quando falamos em esportes, seja qual for a modalidade, falamos em competição, e os Jogos Estudantis de Minas Gerais têm história para contar. A primeira edição dos JEMG’S(Jogos Estudantis de Minas Gerais), foi realizada há exatos 20 anos, no ano de 2023 e contou com a participação de 128 municípios, 700 escolas participantes, e mais de 11.000 atletas.

Atualmente o JEMG se consolidou como um dos maiores eventos esportivos estudantis do país, alcançando números expressivos: são mais de 40.000 atletas, duas mil escolas participantes, e mais de 700 escolas que abrilhantam o evento.

Ao todo, 33 escolas competem em Poços de Caldas nas modalidades de basquete, handebol, vôlei e xadrez nos naipes masculino e feminino, em dois módulos. No futsal feminino, os jogos acontecem somente no módulo I e, no futsal masculino, somente no módulo II.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional. O Jemg/2023 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, os Jogos da Juventude e para as Paraolimpíadas Escolares.

O secretário de Esportes, Fernando dos Santos deu boas-vindas aos atletas. “ É um grande momento esportivo. A Secretaria de Esportes deseja sorte aos participantes e reconhece todo o esforço desempenhado até aqui. A cidade está sendo muito bem representada e desejamos bons jogos a todos vocês.”

FUTSAL MASCULINO / MÓDULO II

FMII – Colégio Lyceu Muzambinho 04 X 02 E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul

FMII – E.E. Prof. Caio Albuquerque Nova Resende 11 X 01 E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova

FMII – E.E. Frei Levino Monte Belo 02 X 00 E.E. João De Souza Gonçalves Botelhos

FMII – E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida 06 X 00 E.E. Caliméria Silveira Ibitiúra de Minas

FMII – E.E. Prof. Pedro Saturnino de Magalhães Cabo Verde 01 X 04 E.E. João Lourenço Areado

FMII – E.E. Doutor Alcides Mosconi Andradas 05 X 02 E.E. Profª. Cleusa Lovato Caliari Poços de Caldas

FMII – E.E. Diretor Nelson Rodrigues Serrania 03 X 02 E.E. Rui Barbosa Campestre

FMII – E.E. Bolívar Boanerges da Silveira Alterosa 01 X 04 E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Santa Rita de Caldas

FUTSAL FEMININO / MÓDULOS I E II

FFII – E.E. Doutor Alcides Mosconi Andradas 03 X 01 E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida

FFII – Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas 15 X 01 E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos

FFII – E.E. Rui Barbosa Campestre 02 X 12 E.E. Prof. Salatiel de Almeida Muzambinho

FFI – E.M. Isaura Vilela Brasileiro Botelhos 06 X 02 E.E. Carlos Magno de Carvalho Santa Rita de Caldas

FFI – E.E. Cesário Coimbra Muzambinho 07 X 00 E.M. Cônego Artur Campestre

FFI – E.E. Frei Levino – Monte Belo 06 x 02 E.M. Maria José Godoy Nova Resende

FUTSAL MASCULINO / MODULO I

FMI – E.E. Frei Levino Monte Belo 04 X 03 E.M. Cônego Artur Campestre

FMI – E.E. Prof. Edmundo Vieira Andradas 05 X 02 E.E. Caliméria Silveira Ibitiúra de Minas

FMI – Colégio Lyceu Muzambinho 03 X 02 E.M. Isaura Vilela Brasileiro Botelhos

FMI – E.E. Diretor Nelson Rodrigues Serrania 07 X 01 E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Santa Rita de Caldas

FMI – E.E. Major Leonel Cabo Verde 00 X 09 E.E. João Lourenço Areado

FMI – E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira Do Sul 03 X 05 E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida

FMI – E.M. Maria José Godoy Nova Resende 01 X 05 Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas

FMI – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova 08 X 01 E.E. Deputado Jales Machado Alterosa

HANDEBOL MASCULINO E FEMININO / MÓDULOS I E II

HMII – E.E. Prof. Pedro Saturnino de Magalhães Cabo Verde 26 X 28 Colégio Junqueira – Unidade I Andradas

HMII – E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos 34 X 09 E.M. Cônego Artur Campestre

HFII – E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida 05 X 34 Colégio Junqueira – Unidade I Andradas

HFII – E.E. Francisco Escobar Poços de Caldas 08 X 12 E.E. Prof. Pedro Saturnino de Magalhães Cabo Verde

HFI – E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida W X O (15 X O) E.M. Vitalina Rossi Poços de Caldas

HFI – Centro Educacional Nova Resende Nova Resende 09 X 07 E.M. Cônego Artur Campestre

HMI – E.M. Isaura Vilela Brasileiro Botelhos 10 X 15 E.M Vitalina Rossi Poços de Caldas

HMI – E.M. Cônego Artur Campestre 06 X 19 Colégio Junqueira – Unidade I Andradas

VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO / MÓDULOS I E II

VMII – E.E. Rui Barbosa Campestre W X O (2 X O) E.E. João Lourenço Areado – Parciais: (25 x 00) (25 x 00)

VMII – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova X 02 E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida

Parciais: (14 x 25) (18 x 25)

VMII – E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos 02 X 00 IFTNM – Campus Muzambinho Muzambinho

Parciais: (25 x 23) (26 x 24)

VFII – E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida 01 X 02 E.E. Rui Barbosa Campestre

Parciais: (26 x 28) (25 x 19) (10 x 15)

VFII – E.E. Frei Levino Monte Belo 00 X 02 E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul

VFII – E.E. de Ensino Fundamental e Médio Poços de Caldas 02 X 00 E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova

Parciais: (25 x 11) (25 x 13)

VMI – E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida 02 X 01 E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova

Parciais: (25 x 22) (18 x 25) (15 x 12)

VMI – E.E. Presidente Tancredo de Almeida Neves Monte Belo 02 X 00 E.E. David Campista Poços de Caldas

Parciais: (25 x 18) (25 x 15)

VFI – E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Santa Rita de Caldas 02 X 00 E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul

Parciais: (25 x 10) (25 x 21)

VFI – E.E. Presidente Tancredo de Almeida Neves Monte Belo 00 X 02 E.M. Cônego Artur Campestre

Parciais: (07 x 25) (09 x 25)

VFI – E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida 00 X 02 E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova

Parciais: (11 x 25) (13 x 25)

VFI – E.E. Caliméria Silveira Ibitiúra de Minas 00 X 02 Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas

Parciais: (05 x 25) (10 x 25)

Depoimentos – Jogos Escolares Pelezinho O Secretário de Esportes Ferna1ndo Henrique dos Santos, Pelezinho, destacou a importância de receber as cidades vizinhas com o objetivo de incentivar e fomentar o esporte em conjunto com a educação. Essa iniciativa está alinhada com os objetivos do poder público e da administração local, assim como com a visão do professor de educação física, que reconhece o quanto o envolvimento das crianças nos jogos contribui para o seu desenvolvimento. Além de beneficiar o aspecto esportivo, essa integração também tem influência na área educacional, uma vez que estimula e motiva os alunos a se engajarem na escola. Portanto, é motivo de grande alegria para todos envolvidos ver a realização desse evento, apesar das condições climáticas adversas, como a chuva durante a cerimônia de abertura. No entanto, acredita-se que tudo ocorre conforme a vontade divina e que esse evento será abençoado. Há confiança de que os jogos que ocorrerão ao longo desta semana na cidade serão bem-sucedidos, proporcionando momentos de alegria para os participantes e contribuindo para fortalecer o esporte e a educação local. Sérgio Azevedo O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, também se pronunciou sobre os Jogos Escolares. Ele ressaltou que, durante seu primeiro mandato, a administração municipal retomou os Jogos Escolares Municipais, que estavam paralisados há muito tempo. A reintrodução desses jogos é vista como um avanço positivo, uma vez que promove a integração entre estudantes de todas as escolas, sejam elas particulares ou públicas. O prefeito enfatizou a importância de reunir todos os estudantes em torno do esporte, pois o esporte é vida, saúde e educação. Ele destacou que o esporte também desempenha um papel crucial em termos de segurança, pois quando uma criança está envolvida em atividades esportivas, os gestores públicos podem se sentir mais tranquilos. Além disso, Azevedo expressou sua satisfação em sediar esse grande evento esportivo em Poços de Caldas. Alessandra Baquio Maia Alessandra Baquio Maia, coordenadora de esporte e lazer de Nova Resende, concedeu uma entrevista ressaltando a importância dos Jogos Escolares como um evento que vai além da união e amizade entre os alunos participantes. Segundo Maia, esses jogos têm um papel fundamental ao incentivar não apenas os estudantes de outras escolas, mas também os próprios alunos da instituição a começarem a participar e praticar esportes. Ela destaca que os Jogos Escolares não apenas promovem a integração entre os jovens, mas também despertam neles o objetivo de um dia, quem sabe, competirem em eventos de nível nacional, como os campeonatos brasileiros. Além disso, a oportunidade de conhecer outras cidades é algo inédito para muitos alunos, especialmente aqueles que nunca tiveram a chance de sair de sua localidade. “Tem alunos, crianças que nunca conheceram outras cidades e hoje, pela primeira vez, estão tendo o sonho de conhecer Poços de Caldas”, ressalta Maia. Para ela, mesmo que algumas pessoas possam considerar isso uma utopia, é uma realidade concreta proporcionada pelos Jogos Escolares. Júlio César de Freitas O vice-prefeito Júlio César de Freitas atuou como treinador em várias competições escolares, agora volta a vivenciar o evento de uma forma diferente: como representante do poder público. Em uma entrevista, ele expressou sua satisfação em participar dos Jogos Escolares, uma festa que representa a base e o berço de tantos craques e revelações esportivas, mas que vai além disso. Freitas destaca que os Jogos Escolares geram desenvolvimento, autoestima, pertencimento e paixão pelo esporte. Ele expressa sua felicidade em receber os participantes nesse evento tão especial. O vice-prefeito menciona que ao longo de vinte e cinco ou vinte e seis edições dos Jogos Escolares, sempre pôde contar com a cobertura do jornal e destaca momentos em que quase alcançaram o título estadual, sendo vice-campeões em algumas ocasiões, inclusive perdendo na última bola em uma delas. Ele relembra a experiência de retornar de Uberaba com os meninos tristes e chorando por não terem conseguido chegar à fase nacional por uma diferença de segundos. No entanto, ressalta que Poços de Caldas sempre se destaca por contar com belos profissionais e alunos super habilidosos. Freitas expressa seu apoio e torcida, primeiro pelas equipes locais, e em seguida, pelos times de toda a microrregião, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelos professores nessa área. Por fim, o vice-prefeito parabeniza a todos pela participação nos Jogos Escolares e deseja sucesso aos competidores durante a realização dos jogos. Lelo Carlos Alberto dos Santos, Lelo, ex-secretário de Esportes de Poços de Caldas, compartilhou suas expectativas em relação aos Jogos Escolares. Ele revelou que a solicitação para sediar o evento foi feita à Prefeitura do município e que eles foram agraciados com essa oportunidade. Para Lelo, os Jogos Escolares são um evento maravilhoso que reúne os objetivos das escolas por meio das atividades esportivas, proporcionando uma etapa municipal e agora uma microrregional, onde há uma confraternização entre todas as cidades da Superintendência de Poços de Caldas. Ele expressou um grande amor por esse evento, destacando que ele é benéfico não apenas para as escolas e para a cidade, mas também para o estado de Minas Gerais e para o país como um todo, pois é um ambiente propício para o surgimento de grandes atletas. Ele ressalta a importância dos Jogos Escolares como um espaço onde jovens talentos podem se destacar e representar suas cidades, suas escolas e até mesmo o país em competições futuras.