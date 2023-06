Jornalista lança livro sobre cartas em escola

Poços de Caldas, MG – O lançamento do livro “Tudo Junt o e Misturado Com Belinha a Mascote da Cultura” foi um dia muito especial para todos os alunos da Escola Municipal Alvino Hoskem de Oliveira.

Durante a apresentação que teve início pela manhã, dedicada aos alunos do sexto ao nono ano, a jornalista Tânia Mara Carvalho conversou com os participantes que se mostravam atentos diante das explicações sobre os objetivos da publicação.

Visando estimular o processo criativo e o aumento das atividades de leitura, Tânia solicitou aos alunos para que após a leitura do livro, que eles enviem cartas para Belinha.

Porém foi na parte da tarde que o evento se tornou ainda mais dinâmico e envolvente. A abelha Belinha, personagem interpretado por Tânia, “pousou” no pátio central da escola. Arrancando elogios e trocando experiências com os pequenos.

Além disso, os alunos participantes foram agraciados com a presença da Secretária de Educação Maria Helena Braga e sua equipe, que enfatizou a importância da leitura para todos.

Segundo o diretor da escola Carlos Bastos a manifestação e a conscientização acerca do Projeto Literário, faz crer que em breve todas as crianças criem o gosto pelo hábito da leitura. Daí a importância de se trazer escritores para perto dos alunos.

“Fico muito feliz em poder reunir tantas crianças e tantas pessoas envolvidas com a educação e a cultura, espero que o livro seja inspiração para gerações futuras”, finalizou a escritora.