Minas tem saldo positivo de empregos pelo quarto mês consecutivo

Belo Horizonte, MG – De acordo com dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), Minas Gerais registrou, pelo quarto mês consecutivo, saldo positivo na geração de empregos formais. Foram 27.438 empregos gerados em abril de 2023, resultado de 213.890 admissões e 186.452 desligamentos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (31/5) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Houve um aumento na geração de empregos, com 6.243 postos de trabalho a mais que o mesmo período do ano anterior, que registrou o saldo de 21.195 empregos formais. No acumulado do ano, os números somam 92.205 empregos formais.

No comparativo com os demais estados do Sudeste, Minas Gerais foi o segundo que gerou o maior número de empregos formais, atrás somente de São Paulo, que apresentou saldo de 54.910 empregos.

Iolanda Benfica, analista de políticas públicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) destaca o resultado alcançado por Minas. “Estamos mais uma vez com um saldo positivo. São números que refletem os investimentos atraídos pelo Governo de Minas que melhoraram o cenário para o trabalhador”, pontua.

Numa análise setorial, todos os grandes grupamentos econômicos registraram desempenho positivo ao longo do quarto mês do ano. O setor de Serviços liderou com a geração de 13.292 novos postos, seguido por Construção (4.442), Indústria (4.218), Agropecuária (3.830) e Comércio (1.656).

Sobre o perfil dos empregados, nota-se o maior número de contratações para empregados com ensino médio completo.