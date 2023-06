Poços de Caldas, MG – A equipe policial de Rondas Ostensivas com Cães da Polícia Militar, executou, em conjunto com as equipes de Campestre, uma ordem judicial de busca e apreensão. Graças ao uso do cão de faro e táticas policiais, foram apreendidas três armas de fogo e diversas munições. Dois homens também foram presos na operação.