Porto-seco atrai mais empresas

Localizado em um ponto estratégico próximo aos principais polos produtores e consumidores do Brasil, o centro logístico e industrial aduaneiro – Porto Seco Sul de Minas (foto) – segue atraindo empresas para Varginha, que já abriga grandes operações como a Eurofarma, Mercado Livre, Libbs Farmacêutica, O Boticário e Gold Dko, receberá ainda neste ano instalações de duas das maiores distribuidoras de medicamentos do País. De acordo com o diretor Breno Paiva, a partir de outubro, o empreendimento vai abrigar centros de distribuição da Santa Cruz Medicamentos e da Panpharma, ambas empresas do GrupoSC. Juntas, as companhias vão ocupar um espaço de 23 mil m² do galpão de 84 mil m² que está sendo construído no condomínio. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Compras em Nanuque sob suspeita

A má administração dos recursos públicos destinados à Saúde levanta fortes suspeitas de desvios de dinheiros por parte da Prefeitura Municipal de Nanuque. Na prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde se constata superfaturamento em várias compras de peças para manutenção de veículos. Suspeitas de irregularidades encontradas em pagamentos feitos para várias empresas, mostram que três delas, localizadas na cidade de João Monlevade, não estão de portas abertas. Documentos analisados pelo Controle Interno do município dão conta de que várias notas de empenho por aquisição de peças para veículos foram superfaturadas. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Uberlândia registra 1,3 mil casos de violência

Uberlândia registrou, somente nos quatro primeiros meses deste ano, 1.335 casos de violência doméstica. O índice está 5% acima dos números percebidos no mesmo período de 2022, quando 1.269 ocorrências desta mesma natureza foram contabilizadas na cidade. O levantamento, feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), revela que, em média, 11 mulheres são vítimas do crime todos os dias no município. Os dados incluem violências física, sexual e psicológica sofrida por mulheres. Em 2023, Uberlândia acumula três feminicídios, sendo dois tentados e um consumado. (Diário de Uberlândia)

Empresários apostam em boas vendas

As comemorações do Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12, já começa neste fim de semana prolongado para muitos casais e pode se emendar com a outra semana, já que na próxima quinta-feira, 8, é feriado de Corpus Christi. Quem comemora a data também são os empresários, que apostam nas boas vendas. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Divinópolis, muitos consumidores devem ir às compras neste ano. A data é de grande importância para o comércio, uma vez que movimenta tanto as lojas quanto os restaurantes, bares, hotéis e motéis no dia da comemoração. (Jornal Agora – Divinópolis)

Venda de carros cresce em Sete Lagoas

O mercado de carros e comerciais leves 0km em Sete Lagoas comemora os bons resultados deste ano. Dos primeiros quatro meses, apenas fevereiro teve resultado inferior ao de 2022, com queda de 11%. Março foi o melhor, com 83% de crescimento. Em janeiro e abril, 23% a mais que o ano passado. Com 30% a mais que em 2022, o resultado do primeiro quadrimestre é o melhor dos últimos três anos, mas ainda é inferior aos de 2017 a 2020, período de crescimento pós crise financeira e pré pandemia. Os números de Sete Lagoas estão melhores do que os nacionais. Em abril, o mercado nacional cresceu 11% e o sete-lagoano, 23%. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

AngloGold divulga aprovados em programa

Mais 20 negócios sociais estão sendo impulsionados ao longo de 2023 pela AngloGold Ashanti, que vai investir R$ 1,3 milhão nas iniciativas por meio de Parcerias Sustentáveis. O programa, principal plataforma de investimento social da produtora de ouro, já beneficiou, desde 2010, mais de 45 mil pessoas nas cidades onde a empresa atua, com investimento de R$ 12,7 milhões. Em Sabará, cinco empreendedores foram aprovados para o Parcerias Sustentáveis: Expansão Artística , Oju, OR Natural, Ateliê Duafe e o Bistrô Cultural Rancho da Cultura. (Folha de Sabará – Sabará)

Uberaba sediará o evento de saúde Projethon

Com o intuito de incentivar inovações na área de Saúde, Uberaba será palco do Projethon, uma maratona imersiva de oito horas sobre o assunto. A jornada teve início nessa quinta-feira, 1, no prédio da reitoria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O evento faz parte da programação do “Congresso de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde”, promovida pelo Hospital de Clínicas da UFTM. O Projethon é uma parceria entre o HC-UFTM, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uberaba, Agência UFTM de Inovação, Funepu, Parque Tecnológico de Uberaba, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Universidade de Uberaba (Uniube) e a Unitecne – Incubadora de Empresas da Uniube. (Jornal de Uberaba)

