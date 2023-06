Previsão do tempo para Poços de Caldas nesta quinta-feira, 01

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 01, é de céu claro com névoa pela manhã e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 11 graus.

Minas Gerais

Junho tem início com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca e isolada em Minas Gerais.

A quinta-feira (1/6) amanhece com muitas nuvens e instabilidade climática, com céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Central, Metropolitana e demais regiões.

Na RMBH, mínima entre 15/17ºC e máxima entre 26/28ºC.