Servidores municipais terão 7.79% de revisão salarial e reajuste no vale alimentação

Os servidores públicos municipais terão revisão de 7.79% nos salários retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2023, e aumento de R$ 50,00 no Vale Alimentação, também retroativo a abril. Já os agentes políticos municipais do Executivo e Legislativo, tiveram recomposição de 28,6% que está defasado há cerca de 7 anos. A última revisão aconteceu em 2016, cujo índice teve por base o IPCA acumulado de janeiro a dezembro de 2015.

O prefeito, Sérgio Azevedo, encaminhou à Câmara, os projetos de lei referentes ao Acordo Coletivo 2023, o Departamento de Pessoal está preparado para efetuar o pagamento dos benefícios, já que as propostas foram aprovadas pelo Legislativo.

Conforme a secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, a revisão geral anual das remunerações e dos subsídios de todos os agentes públicos municipais de 5,79% para recompor as perdas salariais e mais 2% de reajuste serão pagas no dia 06 de junho. Já o Vale Alimentação passa dos atuais R$ 600,00 para R$ 650,00, com efeito, retroativo ao mês de abril e será pago em parcela única, no dia 02 junho, totalizando R$ 100,00 a mais no Vale Alimentação dos servidores. Todos os estudos de impacto financeiro foram coordenados pelo secretário municipal de Fazenda, Alexandre Lino, com o acompanhamento do prefeito Sérgio Azevedo, que também é servidor municipal. “O prefeito Sérgio e o secretário de Fazenda fizeram todos os estudos para chegarmos à proposta atual, dentro das possibilidades econômicas da Prefeitura”, explica Ana Alice.