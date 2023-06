Prefeitura inaugura área de lazer no jardim kennedy neste domingo

Poços de Caldas, MG – No domingo, dia 04 de junho, será realizada a solenidade de inauguração da área de lazer, Miguel Arcanjo Salles. A cerimônia está agendada para às 10h00. Durante toda a manhã, haverá programação esportiva.

O local foi totalmente revitalizado, pela secretaria de Serviços Públicos e Obras. Conta com uma ampla área de lazer com academia ao ar livre, parquinho novo, pergolado, pista de caminhada e corrida e um novo projeto paisagístico com o conceito utilizado nas revitalizações, que é de levar as características paisagísticas das praças e parques centrais para os bairros, com destaque para a coloração de piso, pergolados e plantas características. Para melhorar a segurança do espaço, a DME Energética implantou novo projeto de iluminação.

Para marcar a inauguração, a Prefeitura preparou uma programação especial, das 9 a 13 para a comunidade. Com alongamento, aula de dança, atividades recreativas, distribuição de algodão-doce e pipoca para as crianças e brinquedos infláveis.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato é um dos espaços de muitos outros que vamos entregar neste ano. “É muito importante que a comunidade esteja inserida e que também cuide do espaço que foi completamente revitalizado para trazer mais segurança à região, com esporte e lazer.”

PROGRAMAÇÃO

9h – 13h Atividades

Recreativas

9h – Alongamento

10h – Inauguração Oficial

11h – 13h – Aulão de Dança