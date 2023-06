Previsão do tempo para Poços de Caldas nesta sexta-feira, 02

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 02, é de céu claro com poucas nuvens e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 11 graus.

Minas Gerais

Sexta-feira, 2, com tempo estável, apenas com variação de nebulosidade em quase toda Minas Gerais. O dia amanhece com nevoeiro ou névoa úmida na faixa Leste e no Sul do estado, por causa da combinação entre temperaturas amenas e disponibilidade de umidade.



O transporte de umidade de origem oceânica mantém o dia com maior concentração de nuvens no Centro-Leste mineiro. No restante do estado, prevalece sol entre poucas nuvens. As temperaturas mínimas esboçam ligeiro declínio, principalmente, no Centro-Sul e Oeste mineiro.