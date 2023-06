Rua Castro Alves recebe novo asfalto

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras finalizou nesta quinta-feira(01), o recapeamento da rua Castro Alves, localizada no bairro Cascatinha.

O bairro passa por uma grande revitalização e as obras continuam. Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião as ruas Antônio Carlos, Capivari, Barros Cobra serão as próximas que receberão as melhorias.

O prefeito, Sérgio Azevedo ressalta que é uma honra poder melhorar a qualidade de vida dos moradores poços caldense mediante melhorias em diversos aspectos na cidade, incluindo a pavimentação. A rua Castro Alves, estava no cronograma de obras e recebeu asfalto novo depois de muito tempo.

PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO EM POÇOS DE CALDAS

Para 2023, a expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em mais de 120 ruas. Ainda este ano, a Prefeitura irá investir mais R$ 10 milhões no asfaltamento.

Para 2024, a expectativa é ainda maior. Conforme o prefeito, após o forte trabalho em 2023, nos diversos bairros, as ações irão se ampliar para o centro da cidade, que passará por uma grande revitalização. A rua Assis Figueiredo irá receber obras na parte estrutural, pelo DMAE. Após isso, a Prefeitura irá realizar novo asfalto na pista e também modernizar as calçadas, introduzindo ainda novo projeto paisagístico.