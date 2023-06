Semifinalistas dos Jogos Escolares, etapa microrregional, serão conhecidos hoje

Poços de Caldas, MG – As modalidades de futsal, voleibol e handebol, módulos II e II dos Jogos Escolares, etapa microrregional serão conhecidos nesta sexta-feira. Já a modalidade de basquete começa hoje e tem sistema de disputa diferente. Nesta modalidade o Instituto São João da Escócia, time masculino já está classificado para a etapa regional. No feminino a disputa pela classificação será emtre as equupes do Instituto São João da Escócia, de Poços de Caldas e E.E.Major Leonel, de Cabo Verde.

A etapa microrregional inclui os municípios de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania. Os campeões se classificam para a etapa regional que será disputada na cidade de Passos que será entre os dias 3/7 a 9/7/2023.

FUTSAL MASCULINO / MÓDULO II

FMII – E.E. João Lourenço Areado 07 X 02 Colégio Lyceu Muzambinho

FMII – E.E. Profª. Cleusa Lovato Caliar Poços de Caldas 03 X 06 E.E. Prof. Caio Albuquerque Nova Resende

FMII – E.E. Rui Barbosa Campestre 08 X 02 E.E. Frei Levino Monte Belo

FMII – E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Sta.Rita de Caldas 02 X 03 E.E. Padre José Antônio Panucci Conc.da Aparecida

FMII – E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul 02 X 05 E.E. Prof. Pedro Saturnino de Magalhães Cabo Verde

FMII – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova 02 X 09 E.E. Doutor Alcides Mosconi Andradas

FMII – E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos 01 X 02 E.E. Diretor Nelson Rodrigues Serrania

FMII – E.E. Caliméria Silveira Ibitiúra de Minas 00 X 05 E.E. Bolívar Boanerges da Silveira Alterosa

FUTSAL FEMININO / MÓDULOS I E II

FFII – E.E. Prof. Salatiel de Almeida Muzambinho 05 X 04 E.E. Doutor Alcides Mosconi Andradas

FFII – E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul 01 X 04 E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos

FFII – E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida 04 X 02 E.E. Rui Barbosa Campestre

FFI – Caic E.M. Prof. Arino Ferreira Pinto Poços de Caldas 04 X 00 E.E. Carlos Magno de Carvalho Santa Rita de Caldas

FFI – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova 08 X 00 E.M. Cônego Artur Campestre

FFI – E.E. Major Leonel Cabo Verde 08 x 00 E.M. Maria José Godoy Nova Resende

FUTSAL MASCULINO / MODULO I

FMI – E.E. João Lourenço Areado 05 X 03 E.E. Frei Levino Monte Belo

FMI – E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida 00 X 02 E.E. Prof. Edmundo Vieira Andradas

FMI – Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas 01 X 01 Colégio Lyceu Muzambinho

FMI – E.E. Deputado Jales Machado Alterosa 02 X 07 E.E. Diretor Nelson Rodrigues Serrania

FMI – E.M. Cônego Artur Campestre 01 X 02 E.E. Major Leonel Cabo Verde

FMI – E.E. Caliméria Silveira Ibitiúra de Minas 03 X 04 E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul

FMI – E.M. Isaura Vilela Brasileiro Botelhos 02 X 06 E.M. Maria José Godoy Nova Resende

FMI – E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Santa Rita de Caldas 03 X 04 E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova

HANDEBOL MASCULINO E FEMININO / MÓDULOS I E II

HMII – IFTNM – Campus Muzambinho Muzambinho 19 X 22 E.E. Prof. Pedro Saturnino de Magalhães Cabo Verde

HMII – Centro Educacional Inovação Poços de Caldas 10 X 15 E.M. Cônego Artur Campestre

HFII – E.E. Prof. Pedro Saturnino de Magalhães Cabo Verde 22 X 02 E.E. Padre José Antônio Panucci Conc. da Aparecida

HFII – Colégio Junqueira – Unidade I – Andradas 19 X 10 E.E. Francisco Escobar Poços de Caldas

HFI – Colégio Junqueira – Unidade I Andradas 15 X 10 E.M. Cônego Artur Campestre

HFI – E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida 04 X 25 Centro Educacional Nova Resende Nova Resende

HMI – Colégio Junqueira – Unidade I Andradas W X O E.M. Isaura Vilela Brasileiro Botelhos

HMI – E.M. Vitalina Rossi Poços de Caldas 15 X 22 E.M. Cônego Artur Campestre

VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO / MÓDULOS I E II

VMII – IFTNM – Campus Muzambinho – Muzambinho 02 X 00 – E.E. Rui Barbosa – Campestre

Parciais: (25 x 13) (25 x 11)

VMII – E.E. Frei Levino – Monte Belo 02 X 01 – E.E. Secretário Tristão da Cunha – Divisa Nova

Parciais: (25 x 10) (26 x 28) (15 x 9)

VMII – E.E. João Lourenço Areado 00 X 02 E.E. João De Souza Gonçalves Botelhos

Parciais: (14 x 25) (12 x 25)

VFII – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova 00 X 02 E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida

Parciais: (11 x 25) (17 x 25)

VFII – IFTNM – Campus Muzambinho Muzambinho 02 X 00 E.E. Frei Levino Monte Belo

Parciais: (25 x 21) (25 x 16)

VFII – E.E. Rui Barbosa Campestre 00 X 02 E.E. De Ensino Fundamental E Médio Poços de Caldas

Parciais: (23 x 25) (24 x 26)

VMI – E.E. David Campista Poços de Caldas 02 X 01 E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida

Parciais: (22 x 25) (25 x 19) (15 x 10)

VMI – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova 02 X 00 E.E. Presidente Tancredo de Almeida Neves Monte Belo

Parciais: (25 x 23) (26 x 24)

VFI – E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova 00 X 02 E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Santa Rita de Caldas

Parciais: (21 x 25) (17 x 25)

VFI – Instituto Ed. São João da Escócia P.Caldas 02 X 00 E.E. Presidente Tancredo de Almeida Neves Monte Belo

Parciais: (25 x 9) (25 x 11)

VFI – E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira Do Sul 02 X 00 E.E. Dona Cotinha Conceição da Aparecida

Parciais: (25 x 22) (25 x 9)

VFI E.M. Cônego Artur Campestre 02 X 00 E.E. Caliméria Silveira Ibitiúra de Minas

Parciais: (25 x 7) (25 x 9)