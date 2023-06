Turismo: novidades para os visitantes do Parque do Cristo

Poços de Caldas, MG – A partir do dia 8 de junho, o Parque do Cristo dará início às suas novas atividades de arvorismo, tirolesa e mega balanço. Desde o início da concessão do parque pela empresa CITUR, têm sido feitos investimentos constantes em melhorias e novidades, visando inovar o turismo da cidade e oferecer os melhores serviços para turistas e moradores. Como parte desse compromisso, a CITUR estabeleceu uma parceria com a renomada empresa TRILHA RADICAL, especializada em ecoturismo e turismo de aventura, sediada em Poços de Caldas.

A TRILHA RADICAL possui uma vasta experiência de 24 anos no segmento do ecoturismo e turismo de aventura, e tem como objetivo promover o turismo na cidade de Poços de Caldas e região. Agora, eles enfrentam o desafio de operacionalizar as novas atrações de arvorismo, tirolesa e mega balanço, que serão adicionadas ao Parque do Cristo e terão início na próxima semana.

As expectativas para essa parceria são as melhores possíveis. Com a implantação do arvorismo, composto por 10 pontes suspensas, uma tirolesa de 150 metros e um mega balanço, tanto os turistas quanto os moradores de Poços de Caldas terão acesso a uma estrutura tão aguardada. Ricardo Oliveira, Diretor da Trilha Radical, ressalta a importância desse novo empreendimento: “Agora, além de oferecermos essas novas atrações aos turistas, também satisfazemos a demanda da população local, que há muito tempo esperava por uma estrutura como essa. Com o arvorismo, as pessoas terão o prazer de contemplar toda a cidade.”

Com essa parceria entre a CITUR e a TRILHA RADICAL, o turismo de aventura e ecoturismo em Poços de Caldas receberá um impulso significativo, proporcionando experiências emocionantes e contato direto com a natureza exuberante da região. Os visitantes poderão desfrutar de uma diversidade de atividades emocionantes e seguras, tudo dentro do cenário encantador e único do Parque do Cristo.