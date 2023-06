Primeiro Seminário do Meio Ambiente acontece nesta segunda-feira

Poços de Caldas, MG – Começa nesta segunda-feira (05), o “1° Seminário do Meio Ambiente” com o tema: Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente em parceria com o IF Sul de Minas, Universidade Federal de Alfenas, Autarquia Municipal e com apoio do SEST/SENAT E SENAC.

O evento acontece no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços De Caldas e tem como foco no protagonismo frente à crise ambiental, a Semana de Meio Ambiente, visa promover debates científicos sobre ações desenvolvidas em diversas escalas e envolvendo os diferentes atores da sociedade para troca de experiências e incentivo à transformação. Palestras, oficinas, painéis, minicursos, darão oportunidade à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, de conhecer, participar e ser incentivado a promover ações que podem mudar o mundo.

O evento é gratuito e aberto a toda população.

CRONOGRAMA SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

Dia 05 de junho – Segunda-Feira

08:00h às 08:30h – Coffee break;

08:30h às 09:30h – Abertura com presença de autoridades;

09:30h às 10:30h – Palestra 1: “Energia fotovoltaica” – Yull Heilordt Henao Roa

* Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Surcolombiana (USCO) de Neiva -Colômbia. Em 2007 ingressou no Laboratório de Sensores Microeletrônicos (LSM) da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

– Brasil, na qual recebeu o título de mestre em 2009 e o título de doutor em 2013.

10:30h às 11:30h – Palestra 2: “Campo de altitude – O que são? Qual a importância de sua conservação” – Angela Liberali Pinheiro

* Diretora Técnica Científica na Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas.

* Bióloga.

11:30h – Encerramento.

Dia 06 de junho – Terça-Feira

08:00h às 08:30h – Coffee break;

08:30h às 08:40h – Abertura do dia;

08:40h às 09:30h – Palestra 1: “Impactos do Meio Urbano sobre a Qualidade da Água –

Estudos realizados em Poços de Caldas”. – Antônio Donizetti Gonçalves de Souza

* Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo.

* Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo.

* Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos.

09:30h às 10:20h – Palestra 2: “Arborização em áreas urbanas” – Luciana Botezelli

* Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

* Mestrado em Engenharia Florestal (Manejo Ambiental).

* Especialização em Ecoturismo e Planejamento de Atividades em Áreas Naturais.

* Doutorado em Engenharia Florestal (Ciências Florestais) também pela UFLA.

10:20h às 11:10h – Palestra 3: “Questões de geotecnia e de legislação ambiental- minerária” – Luiz Carlos Rusilo

* Possui graduação em Engenharia de Minas pela Escola Politécnica da USP.

* Mestre em Engenharia Mineral pela Escola Politécnica da USP.

* Doutor em Engenharia Mineral pela Escola Politécnica da USP.

* Graduado em Direito pela FD-USP – Especialista em Direito Ambiental pela FD-PUCSP.

11:10h às 12:00h – Palestra 4: “Estudo de caso da espécie Pithecopus ayeaye” – Mireile Reis dos Santos

* Doutora em Ciências – Ecologia e Recursos Naturais (UFSCar).

* Mestre em Ecologia e Tecnologia Ambiental (UNIFAL).

* Pós-graduada em Gestão Ambiental (FINOM).

* Especialista em educação Ambiental (UFSJ), graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas (CES).

12:00h – Encerramento parte da manhã.

14:00h às 14:40h – Palestra 1: “O IFSULDEMINAS no Ranking UI GreenMetric: Um caso de sucesso” – Leonardo Silva Manso

* Bacharel em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras. Especialista em Sustentabilidade e Políticas Públicas pela UNINTER.

* Estudante dos cursos Técnico em Geoprocessamento do Campus Inconfidentes do

IFSULDEMINAS e Tecnologia em Gestão Ambiental da UNIP.

* Técnico em Gestão de Pequenas Empresas pelo Centro Paula Souza.

14:40h às 15:20h – Palestra 2: “Tratamento de Água e Esgoto” – Amanda Carvalhaes Souto Valim – DMAE

* Engenheira Química.

* Analista de Engenharia Química.

15:20h às 16:00h – Palestra 3: “Sustentabilidade no DME” – Fábio Augusto Zincone – Assessor de Meio Ambiente da DME Energética.

* Engenheiro Civil

16:40h – Encerramento parte da tarde.

SERVIÇO:

5 e 6 de junho

1ª Semana do Meio Ambiente

Tema: Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Local: Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços De Caldas (Avenida Dirce Pereira Roa,300 – Jardim Esperança).