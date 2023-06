Defesa Social promove capacitação de Guardas Civis Municipais em Paulínia

Poços de Caldas, MG – De 29 de maio a 2 de junho, Guardas Civis Municipais (GCMs) de Poços de Caldas, tiveram a oportunidade de aprimorar suas habilidades e conhecimentos ao participarem de um curso de atualização no centro de formação da GCM da cidade de Paulínia – SP, juntamente com GCMs de outras cidades paulistas.

Durante os três dias de curso, os GCMs receberam instruções teóricas e práticas, abordando diversos aspectos relacionados à segurança. Entre os temas abordados estavam técnicas de abordagem, táticas de intervenção, gerenciamento de crises, primeiros socorros, técnicas operacionais, primeiros Socorros, elaboração de ocorrências, armamento e tiro. Os guardas tiveram a oportunidade de aprimorar suas habilidades e compartilhar experiências com profissionais da área, enriquecendo seu repertório e fortalecendo sua atuação na segurança pública.

A Guarda Civil Municipal, desempenha um papel fundamental no combate à criminalidade e na promoção da segurança no município. Com sua atuação estratégica e eficiente, auxilia os demais tipos de patrulhamento, contribuindo para a preservação da ordem e a proteção da comunidade.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a participação dos GCMs de Poços nesse curso demonstra o comprometimento da Defesa Social com a capacitação constante de seus agentes, buscando sempre oferecer um serviço de excelência à população. “O conhecimento adquirido no treinamento será fundamental para fortalecer a atuação dos GCMs de Mococa no enfrentamento à criminalidade e na promoção de um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os cidadãos.”