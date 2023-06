PM recupera veículo furtado após denúncia da Rede de Vizinhos Protegidos

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Poços de Caldas, em Minas Gerais, recuperou um veículo furtado após receber uma informação da Rede de Vizinhos Protegidos. O fato ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, no bairro Primavera, na Rua Pedro Parise.

A denúncia indicava a presença de um veículo abandonado na região, e ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de uma caminhonete L200 que havia sido furtada em 2018. Imediatamente, uma equipe da Polícia Militar foi mobilizada para realizar a localização do veículo e proceder com a abordagem.

Após confirmar que se tratava do veículo furtado, os policiais constataram que o condutor não estava presente no local. Diante disso, foi registrado um Boletim de Ocorrência e todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir a devolução do veículo ao seu legítimo proprietário.

A Polícia Militar ressalta a importância da participação da comunidade através de iniciativas como a Rede de Vizinhos Protegidos, que permite uma maior integração entre os moradores e as forças de segurança, contribuindo para a prevenção e o combate de crimes na região.

As investigações sobre o furto e a identificação do responsável pelo abandono do veículo estão em andamento, visando esclarecer as circunstâncias do ocorrido e tomar as medidas legais cabíveis.