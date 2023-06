Poços nas finais do vôlei, basquete e futsal dos Jogos Escolares, etapa microrregional

Poços de Caldas, MG – Termina neste domingo a fase microrregional dos Jogos Escolares. Os campeões se classificam para a fase regional que será disputada no próximo mês na cidade de Passos. Poços de Caldas tem chances em três modalidades. No voleibol feminino, módulo I, o time do Instituto Educacional São João da Escócia enfrenta a E.M. Cônego Artur, de Campestre. O jogo está marcado para às 9h na Caldense. Às 11 horas, pelo módulo II, também no voleibol feminino, o Instituto Educacional São João da Escócia disputa mais um título, desta vez contra 0 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul de Minas – Campus Muzambinho. A terceira chance de título do Instituto Educacional São João da Escócia será no basquete masculino, módulo II. A partida será Às 11h no Colégio Pelicano contra o IFTNM – Campus Muzambinho. E o Instituto Educacional São João da Escócia não para por ai. No futsal masculino, módulo I a equipe enfrentará a E.E. Professor Edmundo Vieira, de Andradas. A partida acontece às 9h no poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. No futsal feminino, módulo I, o Caic Em Prof Arino Ferreira Pinto, de Poços de Caldas decide o título contra a E.E. Major Leonel, de Cabo Verde. A partida está marcada para às 11h, no poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves.

TEXTO PAULO VITOR DE CAMPOS – MANTIQUEIRA

FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS E LUCIANO SANTOS

Dia: 4 de junho de 2023 – domingo. Município: Poços de Caldas. Local: A.A. Caldense Endereço: Rua Pernambuco, 1145, bairro centro. Mod. Hora Ch. Nº Equipe A Placar Equipe B VFI 08:00 3º/4º 15 E.E. Dona Rita Amélia de Carvalho Santa Rita de Caldas X E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul VFI 09:00 1º/2º 16 E.M. Cônego Artur Campestre X Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas VFII 10:00 3º/4º 12 E.E. José Bandeira de Carvalho Bandeira do Sul X E.E. Rui Barbosa Campestre VFII 11:00 1º/2º 13 E.E. de Ensino Fundamental e Médio Poços de Caldas X Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia Sul de Minas – Campus Muzambinho Muzambinho



Dia: 4 de junho de 2023 – domingo. Município: Poços de Caldas Local: Ginásio Poliesportivo Pelicano. Endereço: Rua Mato Grosso, 152, bairro Centro. Mod. Hora Ch. Nº Equipe A Placar Equipe B VMII 08:00 3º/4º 12 E.E. Frei Levino Monte Belo X Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul de Minas – Campus Muzambinho Muzambinho VMII 09:00 1º/2º 13 E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos X E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida BMII 11:00 U 03 Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas X IFTNM – Campus Muzambinho Muzambinho

Dia: 4 de junho de 2023 – domingo. Município: Poços de Caldas. Local: Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Endereço: Avenida Mansur Frayha, s/nº, bairro Vila Olímpica. Mod. Hora Ch. Nº Equipe A Placar Equipe B FMI 08:00 3º/4º 27 E.E. João Lourenço Areado X E.E. Diretor Nelson Rodrigues Serrania FMI 09:00 1º/2º 28 E.E. Professor Edmundo Vieira Andradas X Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas FFI 10:00 3º/4º 12 E.E. Secretário Tristão da Cunha Divisa Nova X E.E. Cesário Coimbra Muzambinho FFI 11:00 1º/2º 13 Caic Em Prof Arino Ferreira Pinto Poços de Caldas X E.E. Major Leonel Cabo Verde

Dia: 4 de junho de 2023 – domingo. Município: Poços de Caldas. Local: Ginásio Vitório Togni Endereço: Rua Dovílio Taconi, 575, bairro Jardim Quisisana. FFII 08:00 3º/4º 12 E.E. João de Souza Gonçalves Botelhos X Instituto Educacional São João da Escócia Poços de Caldas FFII 09:00 1º/2º 13 E.E. Professor Salatiel de Almeida Muzambinho X E.E. Doutor Alcides Mosconi Andradas FMII 10:00 3º/4º 27 E.E. João Lourenço Areado X E.E. Diretor Nelson Rodrigues Serrania FMII 11:00 1º/2º 28 E.E. Professor Caio Albuquerque Nova Resende X E.E. Padre José Antônio Panucci Conceição da Aparecida