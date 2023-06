Programa Municipal de Castração Animal já realizou mais de 1300 cirurgias

Poços de Caldas, MG – O Programa Municipal de Castração Animal já realizou neste ano 1.391 cirurgias em cães e gatos.

Já no ano passado, foram realizadas 4.168 castrações.

O cadastro é realizado na segunda e terça-feira, a partir das 08h. Para o realizar o cadastro de cães e gatos no Programa, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal.

Quatro clínicas veterinárias prestam o serviço terceirizado de castração, sendo elas: Dr. Darcy no Caio Junqueira, AAPA – Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional, Animal Med na Vila Togni e Pet House na Vila Nova.