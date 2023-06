Projeto Shenshi promove inclusão social e transformação por meio do judô

Poços de Caldas, MG – No emocionante momento da entrega dos quimonos aos jovens atletas do projeto Shenshi – Judoca para a Vida, José Raimundo Júnior, idealizador do projeto, compartilhou a importância desse gesto e explicou o significado profundo que o judo representa para esses jovens. “Para eles, o quimono não é apenas uma roupa, mas a porta de entrada para um mundo totalmente novo. A partir do momento em que receberam os quimonos, suas atitudes se transformaram completamente”, disse o sensei.

O projeto Shenshi é um sonho realizado que visa trazer o judô para uma área da cidade onde muitas crianças enfrentam vulnerabilidade social, destaca ele. “Além de ensinar as técnicas do esporte, o projeto busca ir além do tatame, transmitindo os valores e a filosofia do judô, como respeito aos pais, aos companheiros de treino e aos colegas de escola. A visão é que o projeto tenha impacto também fora do tatame, com a realização de ações sociais”, falou.

Uma dessas ações foi a arrecadação de cobertores para ajudar os jovens atletas a enfrentar o período de frio. Além disso, o projeto está planejando outras iniciativas em parceria com a IMPLAR, seu apoiador, como a distribuição de kits de higiene bucal e a realização de palestras sobre temas como psicologia e nutrição, envolvendo outras entidades.

Os resultados do projeto já são evidentes, mesmo em um período mais curto do que o esperado. Três alunos foram classificados para a próxima etapa do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) e outros três se destacaram na fase interregional do campeonato paulista. Essas conquistas trouxeram grande felicidade à equipe do Shenshi, que inicialmente esperava resultados mais expressivos em um prazo mais longo.

A entrevista também destacou o envolvimento da família no projeto. Caio, filho de José Raimundo, possui uma carreira esportiva de sucesso, com participação em equipes renomadas e conquista de títulos brasileiros. Embora trabalhe em outra ocupação e não seja um instrutor do projeto, Caio aproveita seus horários de folga para contribuir com a equipe, trazendo sua vasta experiência e dedicando-se à parte social do judô.

O projeto está trazendo inclusão social e transformação por meio do judô, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento esportivo e pessoal dos jovens atletas. O compromisso da equipe, o apoio da família e a colaboração de parceiros estão pavimentando um caminho promissor para esses jovens, tanto dentro quanto fora do tatame. O projeto Shenshi – Judoca para a Vida prova que o esporte tem o poder de gerar mudanças positivas e inspiradoras na vida de crianças e adolescentes.

